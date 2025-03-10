Северна Корея е изстреляла множество неидентифицирани балистични ракети в посока към Жълто море, съобщи Сеул

Северна Корея е изстреляла множество неидентифицирани балистични ракети в посока към Жълто море, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, като цитира информация на южнокорейските въоръжени сили.

Съвместното командване на южнокорейските въоръжени сили съобщи, че изстрелването е било извършено от северната провинция Хвангха към 1:50 сутринта местно време. Засега не се съобщават повече подробности.

Командването добави, че е засилило наблюдението и запазва пълна готовност в тясно сътрудничество с въоръжените сили на САЩ.