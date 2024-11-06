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Обвиненията за руска намеса в изборите в САЩ са "злобни клевети", заяви руското посолство

Асен Георгиев
Обвиненията за руска намеса в изборите в САЩ са "злобни клевети", заяви руското посолство
Обвиненията за руска намеса в изборите в САЩ са "злобни клевети", заяви руското посолство
Руското посолство във Вашингтон. Снимка: АП/Susan Walsh.
Вашингтон/Москва,  
06.11.2024 04:46
 (БТА)
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Отправените срещу Русия обвинения за намеса в президентските избори в САЩ са "злобна клевета", заяви руското посолство във Вашингтон, цитирано от Ройтерс.

"Всички инсинуации за "руски машинации" са злобна клевета, измислена с цел употреба във вътрешните политически борби в САЩ", се казва в изявлението, цитирано от руски медии.

По-рано ФБР съобщи за фалшиви бомбени заплахи и разпространяване на фалшиви видеоклипове, свързани с изборите в САЩ.

/АГ/

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