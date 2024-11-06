Обвиненията за руска намеса в изборите в САЩ са "злобни клевети", заяви руското посолство

Отправените срещу Русия обвинения за намеса в президентските избори в САЩ са "злобна клевета", заяви руското посолство във Вашингтон, цитирано от Ройтерс.

"Всички инсинуации за "руски машинации" са злобна клевета, измислена с цел употреба във вътрешните политически борби в САЩ", се казва в изявлението, цитирано от руски медии.

По-рано ФБР съобщи за фалшиви бомбени заплахи и разпространяване на фалшиви видеоклипове, свързани с изборите в САЩ.