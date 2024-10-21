Подробно търсене

Жозеп Борел: ЕС и Молдова имат общо бъдеще

Десислава Иванова
Жозеп Борел: ЕС и Молдова имат общо бъдеще
Жозеп Борел: ЕС и Молдова имат общо бъдеще
Ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел. Снимка: Geert Vanden Wijngaert/АП
Брюксел,  
21.10.2024 22:32
 (БТА)

Европейският съюз запазва ангажимента си да продължи да подкрепя демократичното развитие, реформите и икономическия растеж на Молдова, както и да укрепва нейната устойчивост по пътя й към ЕС, заяви днес ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел, цитиран от Ройтерс.

"ЕС и Молдова споделят общо бъдеще", отбеляза Борел в изявление във връзка с резултатите, според които на референдума крехко мнозинство от молдовците са гласували в подкрепа на присъединяване към Евросъюза.

По най-нови данни на ключовия референдум за присъединяване към ЕС, състоял се вчера в Молдова, мнозинство от 50,46% е гласувало "за", уточнява Ройтерс.

/ДИ/

Свързани новини

21.10.2024 19:51

Белият дом заяви, че демокрацията в Молдова остава силна пред руската заплаха

Резултатите от изборите в Молдова показват, че демокрацията в страната остава силна въпреки опита от страна на Русия да я подкопае, заяви говорителят на Съвета за национална сигурност към Белия дом Джон Кърби, цитиран от Ройтерс.
21.10.2024 16:13

Румънският премиер Марчел Чолаку поздрави молдовците, които са устояли на натиска на Москва

„Резултатът по ръба на острието на референдума за интеграция (на Молдова) в ЕС е доказателство, че трябва да увеличим усилията, за да убедим и гражданите в провинцията и в селските райони, където Русия има по-голяма пропагандна ефективност, че бъдещето на Република Молдова е (насочено) само на Запад“. Това написа румънският премиер Марчел Чолаку на официалната си страница във Фейсбук след произведения вчера референдум за европейската интеграция на съседната държава.
21.10.2024 13:43

ЕС остава решен да подкрепя демократичните реформи в Молдова, заяви говорител на ЕК

ЕС остава решен да подкрепя демократичните реформи в Молдова, заяви говорител на Европейската комисия по повод референдума и изборите в страната. Той отбеляза, че молдовските избиратели са гласували на фона на невиждани досега опити за външна намеса от страна на Русия.
21.10.2024 13:02

Кремъл заяви, че изборите в Молдова не са били свободни, а резултатите им повдигат много въпроси

Изборите в Молдова не бяха свободни, а резултатите им показват „трудно обяснимо“ увеличение на гласовете в подкрепа на президентката Мая Санду и Европейския съюз, заяви днес говорителят на кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.
21.10.2024 10:17

Британски и френски издания коментират предварителните резултати от президентските избори и референдума в Молдова

Молдовската президентка Мая Санду осъди „безпрецедентната атака“ срещу демокрацията от страна на „чужди сили“, след като предварителните резултати от референдума сочат, че е рано да се прогнозира изходът от вота, пише в заглавие в. „Файненшъл таймс“.
21.10.2024 06:46

На референдума за европейските аспирации на Молдова 50 процента са гласували с "да", показват нови данни от преброяването на бюлетините

Резултатите от преброени 97,66 процента от подадените бюлетини на референдума за европейските аспирации на Молдова беляза обрат и процентите на двата лагера се изравниха. 50 процента от гласувалите са казали "да" на тези аспирации, предаде Ройтерс,
21.10.2024 03:28

Молдовската президентка Санду заяви, че има безпрецедентна атака срещу демокрацията в Молдова

Президентката на Молдова Мая Санду заяви, че има безпрецедентна атака срещу демокрацията, след като почти пълните резултати от референдума за европейските аспирации на страната й показват, че побеждава лагерът на противниците на присъединяването към
20.10.2024 20:02

МОЛДПРЕС: Президентски избори и референдум за членството в ЕС се провеждат в Молдова

Избори за президент и републикански конституционен референдум за присъединяване на страната към Европейския съюз се провеждат в Молдова днес, като гласуването започна в 7 ч. сутринта и ще приключи в 21 ч., предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:52 на 21.10.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация