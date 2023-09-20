Пожар избухна близо до летище и нефтено депо в руския курорт Сочи, съобщи РИА

Пожар избухна рано тази сутрин близо до летището и недалеч от нефтено депо в руския черноморски курорт Сочи, съобщи руската агенция РИА, цитирана от Ройтерс.

Не е ясно какво е причинило пожара.

Mash – руски новинарски канал в приложението „Телеграм“, публикува видео, на което се вижда висок стълб дим, издигащ се над града. Медията съобщи, че преди да избухне пожарът, са се чули експлозии.

Ройтерс не можа да провери достоверността на съобщенията.