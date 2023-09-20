Подробно търсене

Пожар избухна близо до летище и нефтено депо в руския курорт Сочи, съобщи РИА

Петя Гергова
Пожар избухна близо до летище и нефтено депо в руския курорт Сочи, съобщи РИА
Пожар избухна близо до летище и нефтено депо в руския курорт Сочи, съобщи РИА
Украински войник стреля по време на нощни учения в Донецка област. Снимка: АП
Сочи,  
20.09.2023 06:48
 (БТА)
Етикети

Пожар избухна рано тази сутрин близо до летището и недалеч от нефтено депо в руския черноморски курорт Сочи, съобщи руската агенция РИА, цитирана от Ройтерс.

Не е ясно какво е причинило пожара.

Mash – руски новинарски канал в приложението „Телеграм“, публикува видео, на което се вижда висок стълб дим, издигащ се над града. Медията съобщи, че преди да избухне пожарът, са се чули експлозии.

Ройтерс не можа да провери достоверността на съобщенията.

/ПГ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 06:59 на 20.09.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация