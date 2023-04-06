Бившият италиански премиер Силвио Берлускони е болен от левкемия, съобщава в. "Кориере дела сера"

Бившият италиански премиер Силвио Берлускони е болен от левкемия, съобщи днес в. "Кориере дела сера".

Вчера 86-годишният политик бе приет в миланската болница "Сан Рафаеле" заради подозрения, че страда от пневмония.

Според "Кориере дела сера" възпалението на белите дробове при Берлускони може би е последица от цялостно отслабване на организма вследствие на левкемията. Знае се, че той е подложен на интензивни медицински грижи.

В. "Кориере дела сера" не уточнява източника, от който е почерпил информацията си.

Понастоящем официални изявления за състоянието на Берлускони не са правени нито от партията му "Напред Италия", нито от медицински лица или негови близки.