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Бившият италиански премиер Силвио Берлускони е болен от левкемия, съобщава в. "Кориере дела сера"

Божидар Захариев
Бившият италиански премиер Силвио Берлускони е болен от левкемия, съобщава в. "Кориере дела сера"
Бившият италиански премиер Силвио Берлускони е болен от левкемия, съобщава в. "Кориере дела сера"
Силвио Берлускони - снимка: Асошиейтед прес
Рим,  
06.04.2023 09:26
 (БТА)

Бившият италиански премиер Силвио Берлускони е болен от левкемия, съобщи днес в. "Кориере дела сера".

Вчера 86-годишният политик бе приет в миланската болница "Сан Рафаеле" заради подозрения, че страда от пневмония.

Според "Кориере дела сера" възпалението на белите дробове при Берлускони може би е последица от цялостно отслабване на организма вследствие на левкемията. Знае се, че той е подложен на интензивни медицински грижи.

В. "Кориере дела сера" не уточнява източника, от който е почерпил информацията си.

Понастоящем официални изявления за състоянието на Берлускони не са правени нито от партията му "Напред Италия", нито от медицински лица или негови близки.

/БЗ/

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