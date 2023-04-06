Бившият италиански премиер Силвио Берлускони е болен от левкемия, съобщава в. "Кориере дела сера"

site.btaБившият италиански премиер Силвио Берлускони е болен от левкемия, съобщава в. "Кориере дела сера"
Бившият италиански премиер Силвио Берлускони е болен от левкемия, съобщи днес в. "Кориере дела сера".
Вчера 86-годишният политик бе приет в миланската болница "Сан Рафаеле" заради подозрения, че страда от пневмония.
Според "Кориере дела сера" възпалението на белите дробове при Берлускони може би е последица от цялостно отслабване на организма вследствие на левкемията. Знае се, че той е подложен на интензивни медицински грижи.
В. "Кориере дела сера" не уточнява източника, от който е почерпил информацията си.
Понастоящем официални изявления за състоянието на Берлускони не са правени нито от партията му "Напред Италия", нито от медицински лица или негови близки.
/БЗ/
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