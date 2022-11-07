Френски кардинал призна, че е извършил посегателство срещу 14-годишно момиче и обяви, че се оттегля

Френският кардинал Жан-Пиер Рикар каза, че преди десетки години е извършил посегателство срещу 14-годишно момиче и обяви, че ще се оттегли от изпълняваните от него функции, предаде Ройтерс.

"Преди 35 години, когато бях свещеник в енория, се държах по непристоен начин с младо момиче на 14 години. Моето поведение неизбежно е предизвикало сериозни и дълготрайни последици за това момиче", посочи в изявление Рикар.

Той помоли за прошка и каза, че ще се оттегли от изпълняваните от него функции и ще се изправи пред съдебните и църковни власти.

Mежду 2001 г. и 2019 г. Рикар е архиепископ на Бордо, посочва Ройтерс.

За последните 70 години ренски духовници са извършили сексуални посегателства срещу повече от 200 000 деца, а Римокатолическата църква дълги години си е затваряла очите за случващото се.