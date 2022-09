Кралица Елизабет Втора - монархът, на когото не са чужди рекордите

Седемдесет години управление за 96-годишен монарх, обиколил Земята 42 пъти: рекордите не са чужди на кралица Елизабет Втора, чийто платинен юбилей на трона британците отбелязаха през юни с големи тържества, но който официално се падаше на 6 февруари 2022 г. предаде Франс прес.



Дълголетие

Елизабет Втора царува от 70 години и 7 месеца. Предишният рекорд в Обединеното кралство принадлежеше на нейната прабаба кралица Виктория, властвала в продължение на 63 години, 7 месеца и 2 дни (от 20 юни 1837 г. до смъртта си на 22 януари 1901 г.).

На 96 години кралица Елизабет Втора е и най-възрастният действащ монарх в света. Само един крал в история е властвали по-дълго от нея - Луи Четиринадесети (над 72 години между 1643 г. и 1715 г.)

Доскоро лидер в тази насока беше кралят на Тайланд Пумипон Адулядет (Рама Девети) - 70 години и 4 месеца от 9 юни 1946 г. до 13 октомври 2016 г., но сега кралицата го изпреварва с три месеца.

Обиколки на света

В качеството си на кралица, Елизабет Втора е посетила над 100 страни - още един рекорд за британски монарх, и е направила над 150 посещения в страните от Британската общност. Нейно Величество е била в Канада 22 пъти - повече от всяка друга страна, и 13 пъти във Франция, чийто език говори - повече от всяка друга европейска страна. В. "Дейли телеграф" изчислява, че тя е обиколила Земята 42 пъти, преди да преустанови пътуванията си в чужбина през ноември 2015 г. на 89-годишна възраст.

Най-дългата обиколка на кралица Елизабет Втора в чужбина, по време на която посещава 13 държави, продължава 168 дни (ноември 1953 г. - май 1954 г.).

Заетост

"Заявявам пред Вас, че целият ми живот, дълъг или кратък, ще бъде посветен на това да Ви служа", казва Елизабет, все още принцеса, на 21-ия си рожден ден.

По време на управлението си Нейно Величество изпълнява около 21 000 ангажимента, одобрява с "кралско съгласие" около 4000 законопроекта и приема голям брой високопоставени лица в рамките на 112 държавни посещения. Сред тях са император Хайле Селасие (Етиопия, 1954 г.), японският император Хирохито (1971 г.), полският президент Лех Валенса (1991 г.) и президентът на САЩ Барак Обама (2011 г.).

В Бъкингамския дворец са организирани повече от 180 градински партита, на които са присъствали над 1,5 милиона души.

15 министър-председатели



По време на властването на кралица Елизабет Втора се сменят 15 министър-председатели - от Уинстън Чърчил (1952-1955 г.) до новата премиерка Лиз Тръс.

Нейно Величество освен това се е срещала с 13 от 14 президенти на САЩ - от Хари Труман (1945-1953) до Джо Байдън. Изключение прави Линдън Джонсън (1963-1969).

Кралицата - глава на Англиканската църква, се е срещала на официални посещения с четирима папи - Йоан Двадесет и трети (1961), Йоан-Павел Втори (1980, 1982 и 2000), Бенедикт Шестнадесети (2010) и Франциск (2014).

1 милион поздравителни картички



Кралица Елизабет Втора е изпратила около 300 000 поздравителни картички на столетници и над 900 000 на двойки, празнуващи диамантена сватба (60 години). Самата тя беше омъжена повече от 73 години за принц Филип до смъртта му през април миналата година - още един рекорд за британски монарх.

Над 200 портрета

Нейно Величество е позирала за над 200 портрета, за първия от които на 7-годишна възраст.

Понякога пионер



Кралица Елизабет Втора е първият британски монарх, посетил Китай през 1996 г. и направил обръщение към Камарата на представителите във Вашингтон на 16 май 1991 г.

Нейно Величество изпраща първия си имейл на 26 март 1976 г. по време на посещение в изследователски център на министерството на отбраната.

През 1997 г. тя стартира първия официален сайт на Бъкингамския дворец.

През 2014 г. кралица Елизабет Втора изпраща първия си туит, а през 2019 г. споделя първата си публикация в Инстаграм.

Видео с Джеймс Бонд

Елизабет Втора е единственият монарх, който (почти) е скачал с парашут с Джеймс Бонд: във видео, направено за откриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., се вижда как тя приема прочутия шпионин, изигран от Даниъл Крейг, в Бъкингамския дворец. След това двамата дават вид, че се качват на хеликоптер, прелитат над Лондон и скачат с парашут над Олимпийския стадион, където (действителното) пристигане на кралицата е посрещнато с овации.

На чай с мечока Падингтън

По време на концерта в Лондон за платинения юбилей на кралицата, състоял се на 4 юни, беше излъчено видео, в което кралицата си партнира с приказния герой, мечока Падингтън. В краткото видео кралицата, известна с тънкото си чувство за хумор, пие чай с мечока, превърнал се в икона на несръчността в детската британска литература. "Честит юбилей, Мадам, и мерси за всичко", казва мечокът Падингтън на Елизабет Втора. "Много мило", му отвръща тя. А после двамата споделят общата си страст към филийките с портокалов конфитюр, след което кралицата започва да отмерва ритъма на песента "We Will Rock You" с почукване със сребърната си чаена лъжичка върху порцелановата чаша чай.