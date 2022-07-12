Най-малко 12 души бяха ранени при обстрел на Николаев, съобщи областният губернатор

Най-малко 12 души бяха ранени при обстрел тази нощ на южния украински град Николаев, съобщи днес областният губернатор Виталий Ким, цитиран от Ройтерс.

Ким уточни, че руски ракети са поразили две медицински заведения и жилищни сгради.

"Понастоящем знаем за 12 ранени", информира губернаторът на Николаевска област в Телеграм.

Русия отхвърля обвиненията, че нанася удари по цивилни обекти, отбелязва Ройтерс.