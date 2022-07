Върховният водач на талибаните присъства на събрание на духовници в Кабул, съобщи афганистанското правителство

Върховният водач на талибаните Хайбатула Ахундзада, който обикновено страни от публичния живот, присъства днес на събрание на висши духовници в Кабул. Това съобщи заместник-говорителят на правителството, предаде Франс прес.

Ахундзада, който не е бил заснет на видео или фотографиран, откакто талибаните се върнаха на власт през август, и живее затворено в духовния им център – южния град Кандахар, "влезе в залата на събранието", написа в Туитър Билал Карими.

Над 3000 духовници и племенни вождове заседават в столицата от вчера; тридневното съвещание цели да легитимира талибанския режим.

Афганистанският печат от няколко дни обсъждаше евентуалната поява на Ахундзада на тази проява. До момента бяха разпространявани само негови аудиозаписи, чиято автентичност бе невъзможно да се провери чрез независими източници.

На събранието не е разрешено да присъстват жени. Талибаните сметнаха, че това не е необходимо, тъй като те ще бъдат представлявани от мъже – техни роднини.

Талибански източник заяви в началото на седмицата за АФП, че на участниците ще бъде разрешено да критикуват сегашните власти и програмата ще включва деликатни теми като образованието на момичетата, които са обект на дискусии дори в самото движение.

Събирането в Кабул

The Kabul gathering began on Thursday under tight security.

At one point, sustained gunfire erupted near the venue,

which Taliban spokesmen said was the result of security men

firing at a "suspicious location", adding that the situation was

under control.

At least one participant had called for girls' high schools

to be opened but it was not clear how widespread support was for

that proposal.

Deputy Taliban chief and acting interior minister Sirajuddin

Haqqani addressed the meeting on Friday, saying the world was

demanding inclusive government and education, and the issues

needed time.

"This gathering is about trust, interaction, we are here to

make our future according to Islam and to national interests,"

he said.

The Taliban went back on an announcement that all schools

would open in March, leaving many girls who had turned up at

their high schools in tears and drawing criticism from Western

governments whose strict sanctions are severely undermining the

Afghan economy.

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid said that they would

respect the decisions of those at the meeting but the final say

on girls' education was up to the supreme leader.

A hardline cleric whose son was a suicide bomber, Akhundzada

has spent most of his leadership in the shadows, letting others

take the lead in negotiations that ultimately saw the United

States and their allies leave Afghanistan last August after 20

years of grinding counter-insurgency war.

