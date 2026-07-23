Кого подкрепя Илон Мъск във Франция

В началото на месеца френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен обяви официално, че се кандидатира за четвърти път на президентски избори във Франция, независимо от това, че срещу нея на апелативна инстанция има потвърдена присъда, която тя обжалва пред най-висшата френска съдебна инстанция - Касационния съд. Тогава реакциите в страната бяха много. Но отвъд Атлантика също дойде реакция от страна на милиардера Илон Мъск. В собствената си социална мрежа Екс Мъск написа пет думи на английски по адрес на Льо Пен и те гласяха: „Тя е последната надежда за Франция“. Това лаконично послание дойде в момент, в който няколко социологически проучвания показаха, че Льо Пен ще се класира с голяма преднина пред опонентите си на първия тур на президентските избори догодина, насрочен за 18 април и ще победи на втория тур, насрочен за 2 май, независимо срещу кого се изправи. Най-често анкетите й отреждаха битка с двама конкуренти – центриста и бивш премиер Едуар Филип и лидера на радикалната левица „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон.

Коментарите на Мъск по адрес на Льо Пен бяха възприети веднага от традиционните френски политически сили като намеса в изборите във Франция. Влиятелният собственик на Екс разполага с още по-голямо влияние заради така нареченото оръжие на алгоритмите, отбелязва Франс прес. Той използва това оръжие, за да разпространява мнения и позиции, които той смята за правилни. Така например миналата година той разкритикува остро решението на първоинстанционен съд да признае Льо Пен за виновна по обвинения в неправомерно използване на европарламентарни средства. Мъск определи това съдебно решение като преследване срещу крайнодясната френска лидерка. Критики срещу съдебното решение отправиха и американският президент Доналд Тръмп и неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс.

По повод новият коментар на Мъск за Марин Льо Пен френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, който според някои анализатори също би могъл да се кандидатира за президент, заяви: „Само глупаците не променят мнението си“, намеквайки, че глупакът в случая е Мъск, който упорства да вижда Льо Пен през една и съща призма.

Самата партия на Марин Льо Пен отхвърли идеята, че Мъск се меси във предизборната кампания във Франция. “Изразяването на мнение от един американски милиардер е твърде далече от намеса. В противен случай никой няма да може да каже нищо”, каза заместник-председателят на партията Себастиен Шьоню пред телевизия “Франс 2”.“Това не ни обвързва с Илон Мъск, но със сигурност ни позволява да признаем, че да, Марин Льо Пен наистина е последната надежда на Франция“, добави той. “Когато г-н Обама, по времето когато беше президент на САЩ, подкрепи Еманюел Макрон за президент, също можеше да се говори за намеса във френските избори”, допълни Шьоню.

Илон Мъск не е точно типа съюзник, от когото се нуждае сега Марин Льо Пен, отбелязват телевизия „Франс 24“ и агенция Франс прес. Ето защо самата тя или нейното протеже, официалният партиен председател Жордан Бардела, не коментираха интервенцията на милиардера в нейна подкрепа. Льо Пен вече се стреми все повече да изглежда в очите на френските избиратели като независима, почти десет години след като беше приета от руския президент Владимир Путин в Кремъл и от опита й за среща с Доналд Тръмп, който я накара тогава да го чака в лобито на кулата „Тръмп“ в Ню Йорк, отбелязва Франс прес.

Допреди 18 месеца Бардела все още се радваше на избирането на Тръмп за втори президентски мандат в САЩ и казваше, че той въплъщава вятъра на свободата, който духа в западните демокрации. В началото на декември Бардела дори се възхищаваше на енергията на Тръмп. Но новата 2026 г. година започна с американските интервенции във Венецуела и Иран, с все по-настойчиви претенции от страна на Тръмп за придобиване на Гренландия и с постоянните му заплахи за налагане на мита на ЕС. Всичко това принуди „Национален сбор“ да промени позицията си спрямо Тръмп и антуража му, допълва Франс прес. Бардела започна да развива тезата, че Франция не трябва да е подчинени на никого и трябва да покаже, че е също толкова силна, колкото останалите сили по света. Самата Марин Льо Пен заяви неотдавна, че Тръмп е направил точно обратното на онова, което е обещал да направи, след като се е ориентирал към политика, наподобяваща на империализъм.

Що се касае до Илон Мъск от „Национален сбор“ не забравят, че той от повече от година вече не е част от администрацията на Тръмп. Милиардерът я напусна с гръм и трясък, след като оглавяваше там ведомство, прилагащо мерки за подобряване на нейната ефективност, изразили се в икономии и съкращения на персонал и довели до критики и до съдебни дела. В допълнение Мъск не одобри някои законодателни инициативи на Тръмп и между двамата възникнаха противоречия.

Но Мъск си остава влиятелна фигура в технологичния и във финансовия свят. Неотдавна излизането на борсата на космическата му компания „Спейс екс“ се превърна в едно от най-паметните събития в настоящата финансова година в света. Мъск в даден момент тази година за кратко се превърна от милиардер в трилионер, припомня „Форбс“. Мъск беше и част от делегацията от бизнеслидери, придружили Тръмп по време на визитата му в Пекин в средата на май. Тези факти не се забравят също от „Национален сбор“. Но партията не забравя и до какви резултати доведе подкрепата на Мъск за други крайнодесни и консервативни сили и лидери в Европа.

В Германия Мъск подкрепи „Алтернатива за Германия“ в навечерието на изборите миналата година. Партията се класира на второ място тогава. След парламентарния вот тя продължава да увеличава подкрепата си, но традиционните партии в Германия продължават да я изолират чрез санитарен кордон. Подобна е сега съдбата на „Национален сбор“ във френския парламент.

В Португалия лидерът на крайнодясната партия „Шега“ Андре Вентура участваше в редица прояви, в които онлайн се включи Мъск. Той се кандидатира за президент на изборите в началото на година, след като миналата година партията му увеличи значително депутатите си в португалския парламент след поредния предсрочен парламентарен вот. На втория тур на президентските избори Вентура обаче претърпя неуспех от левия си опонент, подкрепен от неформална коалиция, съставена от традиционната левица и десница, обединили се в санитарен кордон срещу крайната десница.

В Испания лидерът на крайнодясната партия „Вокс“ Сантиаго Абаскал участва в последните години в прояви, в които онлайн се включи Мъск, но партията му се представи под очакванията на европейските избори през юни 2024 г. Сега тя продължава да е важен фактор в испанската политика, но не е начело в социологическите анкети. Мнозина анализатори припомнят обаче, че тя би могла да изиграе роля при съставяне на бъдещо дясно правителство.

Във Великобритания Мъск беше на страната на партия „Реформирай Обединеното кралство“, оглавена от привърженика на Брекзит Найджъл Фараж. Сега обаче той е забъркан в полемика с недекларирани дарения, заради която се отказа от депутатския си мандат и обяви, че ще се кандидатира отново на частичен парламентарен вот, на който избирателите ще покажат дали му имат доверие или не. Междувременно Мъск подкрепи и крайнодесния британски лидер Томи Робинсън, който си има проблеми със закона по редица причини, продължава да е изолиран от другите британски политически сили и да е дефиниран като екстремист.

В Италия консервативната десница на Джорджа Мелони поддържаше добри отношения с Мъск от идването си на власт през октомври 2022 г., припомнят италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“ и „Ти Джи Ком 24“. Мелони на два пъти се срещна с милиардера и го покани за оратор и на партийния си фестивал „Атрею“. В един момент дори се заговори, че италианското правителство разглежда възможността да сключи договор с компанията на Мъск в областта на сателитните комуникации за дипломатическите си мисии и въоръжените си сили поради липса на надеждна технологично напреднала и ефективна национална или европейска алтернатива. Това намерение разбуни духовете в Италия и Мелони беше упрекната, че е готова да изтъргува националните интереси заради приятелството си с милиардера. Тя отрече категорично тези твърдения. Кулминацията на приятелството между Мелони и Мъск беше през септември 2024 г., когато Мелони получи отличие за лидерство от Атлантическия съвет в Ню Йорк и избра на церемонията наградата да й бъде връчена от Мъск. Двамата си размениха тогава такива ласкателства и похвали, че в някои светски издания се заговори за романтична връзка между тях. Мъск категорично отрече да има подобно нещо, но продължи да хвали управлението на Мелони, а тя - да го нарича „супергений“. Когато обаче Мъск изпадна от администрацията на Тръмп, в администрацията на Мелони името му престана да се споменава. А сега, когато отношенията на Мелони и с Тръмп се влошиха, за приятелството с Мъск никой вече не си спомня.

Всичко това се следи внимателно и от „Национален сбор“ и обяснява защо партията подхожда предпазливо към подкрепата на Мъск.

В последно време милиардерът изрази подкрепа и за друга френска дама – певицата Ализе, припомнят телевизия Бе Еф Ем Те Ве и изданията „Гала“ и „Мадам Фигаро“.

Ализе, чието пълно име е Ализе Жакоте, е родена на остров Корсика на 21 август 1984 г. Тя дебютира в музиката през 2000 г. с парчето Moi Lolita (в превод от френски “Аз, Лолита“), превърнало се незабавно в хит. В клипа към тази песен Ализе се изявява като момиче сякаш излязло от романа на Владимир Набоков „Лолита“, което подклажда страстите у представителите на мъжкия пол. По онова време този клип е истинска сензация. Днес френски медии признават, че в наши дни след ефекта от движението „Аз също“ и случая „Епстийн“ подобен клип би предизвикал истински скандал, а главното действащо лице в него би било охулено, вместо хвалено.

През годините Ализе записва още редица хитове и общо 6 албума. Първоначално за кариерата й се грижат световно известната френска певица Милен Фармер и режисьорът и продуцент Лоран Бутона. Впоследствие Ализе сама поема грижи за кариерата си. Но след два брака и раждането на две дъщери, тя решава да се фокусира върху личния си живот и изчезва за известно време от сцената. Сега тя работи по връщането си в музиката и подготвя турне.

И точно в този момент се появи коментар на Илон Мъск за нея. На 18 юли милиардерът постна в Екс снимка от сценична изява отпреди години на Ализе, придружена от текста „Франция има талант като Ализе, а вместо това се представя пред света с гримиран мъж на средна възраст“. Този коментар беше в отговор на коментар, направен малко преди това от Бриваел льо Погам, съоснователя на „Аржил“, френския старпът в областта на генеративния изкуствен интелект. Льо Погам беше постнал в Екс снимка, на която се виждаше френският певец Филип Катрин, дегизиран като бог Дионис, чието голо тяло е намазано със синя боя и разкрасено с пайети по време на церемонията по откриването на Летните олимпийски игри в Париж през лятото на 2024 г. Тогава сцената с Дионис беше оприличена от мнозина с подигравка с Тайната вечеря и се стигна до заплахи към участниците в нея и към създателите на шоуто по откриване на Игрите. Консервативни политици, сред които Тръмп, Ванс и унгарския премиер Виктор Орбан, също отправиха критики към тази сцена. Критики по онова време отправи и Мъск, който още тогава заговори, че не Филип Катрин, а Ализе е трябвало да участва в откриването на лятната Олимпиада в Париж. Засега Ализе не е коментирала тази директна подкрепа за таланта й от Илон Мъск. Неотдавна в телевизионно интервю тя сподели, че въпреки че има богата музикална кариера и много успехи зад гърба си, тя продължава да се съмнява в себе си.

Преди 25 години, когато Ализе изгря на музикалния небосвод, тя беше стройно слабо момиченце, но днес, след две раждания, тя е качила килограми и миналия септември след неин концерт в зала „Олимпия“ в Париж, в интернет пространството се появиха коментари, че тя е доста смела да се явява с къси поли на сцената и да показва целулита си, припомня „Фигаро“. Любопитното е, че Илон Мъск, който очевидно следи развоя на кариерата на Ализе - както следи и развоя на кариерата на Марин Льо Пен - не надигна тогава глас в нейна защита срещу критиците й, отбелязват френските медии.