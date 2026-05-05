Форумът „Еревански диалог 2026“ събра представители на правителства, бизнеса и академичните среди

Форумът „Еревански диалог 2026“ (Yerevan Dialogue 2026) започна днес, като събра представители на правителства, бизнеса, неправителствения сектор, академичните среди и младежки организации, предаде АРМЕНПРЕС.

Целта е на него да бъдат обсъдени предизвикателства, свързани със сигурността, демократичната устойчивост, регионалната свързаност, зелената трансформация и ролята на новите технологии.

Сред ораторите на форума са премиерът Никол Пашинян и френският президент Еманюел Макрон, както и външният министър Арарат Мирзоян и генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Ще бъдат обсъдени общите предизвикателства пред Европа като общност на ценности и нейното по-широко съседство и ще бъдат разгледани неотложни въпроси в различни региони на света.

В рамките на посещението си в Армения по покана на директора на АРМЕНПРЕС Нарине Назарян генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев също е на форума "Еревански диалог" след състоялата се вчера 8-а среща на високо равнище на Европейската политическа общност, в която участва и българският президент Илияна Йотова. Вълчев се включи и в посещението на Йотова в 131-во Основно училище в Ереван, което носи името на автора на стихотворението "Арменци" Пейо Яворов.

Националните информационни агенции на Армения и България имат дълга история на сътрудничество, което започна през 2004 г. и беше възобновено през 2022 г. със сключването на ново споразумение в София, което предвижда всекидневна обмяна на новини като от 2022 г. досега БТА е публикувала повече от 600 новини на АРМЕНПРЕС, която също редовно публикува новини на БТА.

През 2025 г. Нарине Назарян беше на посещение в централата на БТА в София и националните пресклубове на агенцията във Варна и Велико Търново.

В рамките на форума панелни дискусии ще бъдат посветени на въпросите на мира и сигурността в Южен Кавказ, както и на ролята на региона в световните икономически и логистични процеси.

Ще бъде обсъден и потенциалът на Армения да служи като връзка между Европа и Централна Азия.

Отделни панели ще разгледат икономическия и инвестиционния потенциал на Южен Кавказ, включително възможностите на Армения в областта на критичните суровини, полупроводниците и технологичния сектор.

Максим Бехар, президент на Световния комуникационен форум в Давос, ще бъде днес сред участниците в панел за демократичната устойчивост, хибридните заплахи, изкуствения интелект и защитата на изборите от намеса и дезинформация.

Мария Симеонова, ръководител на софийския офис на Европейския съвет за външна политика, ще участва утре в панел за сигурността и свързаността в Черно море в променящата се евро-атлантическа среда.