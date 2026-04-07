Експлозии бяха чути в близост до летището в Ербил

Асен Георгиев
Летището в Ербил след експлозия. Снимка: АП/Leo Correa.
Багдад/Ербил,  
07.04.2026 03:33
 (БТА)
Две експлозии бяха чути в близост до летището в Ербил, в северния иракски регион Кюрдистан, предаде Франс прес.

На летището се намират съветници от водената от САЩ антиджихадистка коалиция.

В същия регион двама цивилни бяха убити при удар на "натоварен с експлозиви дрон, дошъл от Иран", съобщи Службата за борба с тероризма на региона. "Двамата загинали са мъж и неговата съпруга".

Губернаторът на Ербил, Омед Хошнау, заяви във Фейсбук, че случилото се е "нарушение на международното право и военно престъпление".

Няколко часа по-рано системите за противовъздушна отбрана са пресекли четири ракети, които се насочвали към американското консулство в Ербил, според източник от службите за сигурност, цитиран от АФП.

Ирак бе въвлечен против волята си във войната, която започна на 28 февруари със съвместни удари на САЩ и Израел срещу Иран. Проирански групи в Ирак атакуват цели, свързани със САЩ и в отговор стават обект на удари, приписвани на САЩ и Израел.

/АГ/

