Нетаняху публикува видео в отговор на слуховете, че е мъртъв

Виктор Турмаков
Израелският премиер Беньмин Нетаняху. Снимка: Chaim Goldberg/АП
Йерусалим,  
15.03.2026 20:09
 (БТА)
Израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува днес видеоклип, на който пие чаша кафе и разговаря със своя асистент, след като слухове, че е загинал или ранен, бяха излъчени от иранските държавни медии и разпространени онлайн в Иран. Във видеото, заснето в кафене в покрайнините на Йерусалим и публикувано в профила на Нетаняху в „Телеграм“, неговият помощник го моли за коментар, предаде Ройтерс.

„Умирам си по кафето. Знаете ли какво? Умирам си по народа си“, заяви Нетаняху в клипа.

Ройтерс потвърди местоположението на видеото от файлови изображения на кафенето, които съвпадат с интериора, видян във видеото. Датата беше потвърдена от множество видеоклипове и снимки от днешното посещение на Нетаняху.

Откакто САЩ и Израел започнаха атаките си срещу Иран на 28 февруари, Нетаняху посети поне два града, поразени от ирански ракети, болница, пристанище и военни бази, но достъпът на медиите беше силно ограничен, а видеоклипове бяха разпространени от неговата канцелария.

Свързани новини

15.03.2026 13:28

Иранските Гвардейци на Революцията заплашиха с убийство израелския премиер Бенямин Нетаняху

Иранските Гвардейци на Ислямската революция отправиха заплаха за убийство срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, предадоха иранските агенции ФАРС и ИРНА, позовавайки се на изявление на елитните военни сили.
12.03.2026 21:53

Израел "е на път да смаже" Иран и "Хизбула", заяви Бенямин Нетаняху в първата си пресконференция от началото на войната

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "е на път да смаже" Иран и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Франс прес. Нетаняху каза това на първата си пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Иран.
Бенямин Нетаняху заплаши новия върховен лидер на Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи завоалирана заплаха за убийството на новия върховен лидер на Иран по време на първата си пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предаде Ройтерс.

