Валерия Динкова
Путин увери Мадуро в подкрепата на Москва, съобщи Кремъл
Руският президент Владимир Путин и венецуелския му колега Николас Мадуро на среща в Москва, 7 май 2025 г. Снимка: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Москва,  
11.12.2025 18:34
Руският президент Владимир Путин разговаря днес по телефона с венецуелския си колега Николас Мадуро и го увери в подкрепата на Москва за курса на правителството му на фона на нарастващия външен натиск, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Мадуро е под натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп да се оттегли от поста, докато САЩ струпват военни сили в Карибско море.

В изявлението на Кремъл се допълва, че Путин и Мадуро са объдили желанието си да работят върху споразумение за стратегическо партньорство и за изпълнение на различни общи проекти в областта на икономиката и енергийния сектор.

11.12.2025 14:51

Беларуският президент Лукашенко се срещна за втори път с венецуелския посланик на фона на опитите на Тръмп да отстрани Мадуро

Беларуският президент Александър Лукашенко се срещна за втори път в рамките на 17 дни с венецуелския посланик в Русия Хесус Саласар Веласкес на фона на нарастващото напрежение от страна на американския президент Доналд Тръмп за отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро, предаде Ройтерс.
11.12.2025 06:36

Тръмп обяви, че САЩ са задържали петролен танкер край Венецуела; според Вашингтон корабът е бил използван в подкрепа на терористи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната му са задържали край Венецуела петролен танкер, предадоха Ройтерс и Франс прес.
08.12.2025 12:44

ЕФЕ: Катар и Панама изразиха готовност да посредничат между САЩ и Венецуела на фона на засиленото напрежение

Катар и Панама сигнализираха, че са готови да посредничат между Съединените щати и Венецуела на фона на нарастващо напрежение, предизвикано от засиленото американско военно присъствие в Карибите, близо до венецуелските води - операция, която Каракас определя като опит за смяна на режима, докато Вашингтон твърди, че целта е борба с наркотрафика, предаде агенция ЕФЕ.

