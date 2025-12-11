Казинформ: Президентите на Казахстан и Иран обсъдиха укрепването на ролята на ООН

Казахстанският президент Касъм-Жомарт Токаев представи пред медиите резултатите от днешните си обсъждания на международния дневен ред със своя ирански колега Масуд Пезешкиан, предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ.

„Страните изразиха притеснения във връзка с ескалацията на въоръжените конфликти, санкционния натиск и търговските войни. Обсъдихме ситуацията, свързана със снижаването на доверието към международните организации. Страните ни са съгласни, че е необходимо укрепване на ролята на ООН, строго съблюдаване на Устава ѝ и резолюциите, осигуряване на върховенството на международното право и привързаност към принципите на справедливостта. Подчертана е необходимостта от мирно разрешаване на всички конфликти и спорове чрез дипломатически преговори. Иран и Казахстан ще продължат взаимодействието си в рамките на международните организации“, заяви президентът на Казахстан.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и казахстанската новинарска агенция Казинформ)