Белга: Белгия се присъедини към инициативата за преразглеждане на Европейската конвенция за правата на човека

Белгия и още 26 държави членки на Съвета на Европа призоваха за преразглеждане на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), заяви белгийската министърка на убежището и миграцията Анелен ван Босют, цитирана от агенция Белга. Според 27-те страни, съществуващата рамка вече не отразява адекватно съвременните миграционни предизвикателства.

Инициативата следва писмо, изпратено през май от девет европейски лидери, включително белгийския премиер Барт Де Вевер, в което се настоява тълкуването на Конвенцията да бъде приведено в съответствие с днешните реалности. В отговор Съветът на Европа подготви предложение, разгледано днес на неформална среща на министрите в Страсбург.

В кулоарите на срещата Белгия и още 26 държави подписаха съвместна декларация с искане за нова рамка. Сред страните, подписали декларацията, са Великобритания и Украйна, както и повечето източноевропейски и скандинавски държави.

Подписалите страни настояват за защита на правото да депортират чужденци, осъдени за тежки престъпления, като изнасилване или трафик на наркотици, дори когато техните семейства живеят в приемната страна. Те твърдят, че това право понякога е ограничено от заложената в конвенцията гаранция за "зачитане на личния и семейния живот".

Държавите искат и по-голяма яснота относно забраната за нечовешко или унизително отношение или наказание, която според тях трябва да бъде ограничена до "най-сериозните случаи" и да не възпрепятства пропорционалните решения за експулсиране на осъдени чужденци.

Анелен ван Босют подчерта, че инициативата не цели отслабване на ЕКПЧ или посегателство върху независимостта на съда. "Законът не трябва да бъде отделен от обществените еволюции. Когато тълкуването се блъска с реалността, има риск подкрепата за върховенството на закона да отслабне", заяви тя.

Министърката обясни, че Белгия вижда декларацията като "инвестиция в бъдещето на Конвенцията", а не като атака срещу нейните разпоредби.



