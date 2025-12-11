ФНА: Филипините и Франция разгледаха общите планове за военни учения за 2026 г.

Високопоставени служители в сферата на отбраната от Филипините и Франция се срещнаха вчера, за да обсъдят планираните военни учения за следващата година, както и въпроси от други области на сътрудничество, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Сред дейностите, които двете страни обсъдиха по време на 5-ата среща на Съвместния комитет за отбранително сътрудничество (СКОС), проведена в град Мандалуйонг, бяха многонационалното учение „МАРАРА 2026", учението „Баликатан 2026" и учението „САМАСАМА 2026".

„Участието в тези учения подчертава нарастващото и дългосрочно отбранително партньорство между Филипините и Франция“, заяви снощи говорителят на Министерството на отбраната на Филипините Арсенио Андолонг.

Андолонг съобщи, че дискусиите в рамките на СКОС са обхванали много области на сътрудничество, включително обмен на мнения относно развитието на сигурността в Индо-тихоокеанския регион със съсредоточаване върху островните държави в Тихия океан и Западнофилипинско море/Южнокитайско море, критичната подводна инфраструктура, текущи минилатерални инициативи и по-широки стратегически въпроси в региона.

Помощник-секретарят по международни въпроси в министерството Марита Йоро, която ръководи филипинската делегация на срещата, отбеляза значителния напредък в двустранното отбранително сътрудничество от последната среща на СКОС през 2024 г.

Тези развития, добави тя, съответстват на подписаното през 2023 г. писмо за намерение, чиято цел е укрепване на отбранителните връзки между Филипините и Франция.

Придружавана от други представители на министерството и филипинските въоръжени сили, Йоро повтори, че Филипините разглеждат Франция като партньор в усилията за насърчаване на регионалната стабилност и поддържане на международен ред, основан на правила.

Междувременно контраадмирал Жером Тейе, ръководител на международната политика за сигурност в Главната дирекция за международни отношения и стратегия към френското Министерство на въоръжените сили, потвърди устойчивия ангажимент на Франция към Индо-тихоокеанския регион и подчерта намерението ѝ да остане надежден партньор и гарант за сигурност редом с държавите от региона.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)