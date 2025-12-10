Бурунди затвори границата си с Демократична република Конго след нахлуване на бунтовническата групировка М23

Бурунди затвори границата си с Демократична република Конго (ДР Конго) след нахлуването на бунтовническата групировка М23, подкрепяна от руандийската армия, в Увира – стратегически град, разположен в покрайнините на икономическата столица на Бурунди Бужумбура, съобщиха днес източници от службите за сигурност на Бурунди, цитирани от Франс прес.

Двата гранични пункта "Гатумба" и "Вугизо" са затворени от вчера следобед, съобщиха същите източници, а всеки пункт вече се смята за "военна зона", обясни пред AФП офицер от бурундийската армия. Бурунди, която оказа военна подкрепа на Киншаса в източната част на ДР Конго, от години е в обтегнати отношения с Руанда.

Настъплението на бунтовническата групировка М23, в източната част на ДР Конго е шамар за САЩ няколко дни след подписването на мирно споразумение във Вашингтон, заяви пред AФП бурундийският министър на външните работи Едуар Бизимана, който настоя за санкции срещу Руанда.

"Подписването на споразумение и неизпълнението му е унижение за всички и на първо място за президента (на САЩ Доналд) Тръмп“, заяви Бизимана.

"Това е истинска плесница за САЩ", допълни той, призовавайки за "налагане на санкции" срещу Руанда.