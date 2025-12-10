Подробно търсене

Бурунди затвори границата си с Демократична република Конго след нахлуване на бунтовническата групировка М23

Алексей Маргоевски
Бурунди затвори границата си с Демократична република Конго след нахлуване на бунтовническата групировка М23
Бурунди затвори границата си с Демократична република Конго след нахлуване на бунтовническата групировка М23
Бунтовниците от групировката М23 влизат във втория по големина град в източната част на ДР Конго Букаву в провинция Южно Киву, 16 февруари 2025 г. Снимка: AP/Janvier Barhahiga
Киншаса,  
10.12.2025 19:31
 (БТА)

Бурунди затвори границата си с Демократична република Конго (ДР Конго) след нахлуването на бунтовническата групировка М23, подкрепяна от руандийската армия, в Увира – стратегически град, разположен в покрайнините на икономическата столица на Бурунди Бужумбура, съобщиха днес източници от службите за сигурност на Бурунди, цитирани от Франс прес.

Двата гранични пункта "Гатумба" и "Вугизо" са затворени от вчера следобед, съобщиха същите източници, а всеки пункт вече се смята за "военна зона", обясни пред AФП офицер от бурундийската армия. Бурунди, която оказа военна подкрепа на Киншаса в източната част на ДР Конго, от години е в обтегнати отношения с Руанда.

Настъплението на бунтовническата групировка М23, в източната част на ДР Конго е шамар за САЩ няколко дни след подписването на мирно споразумение във Вашингтон, заяви пред AФП бурундийският министър на външните работи Едуар Бизимана, който настоя за санкции срещу Руанда.

"Подписването на споразумение и неизпълнението му е унижение за всички и на първо място за президента (на САЩ Доналд) Тръмп“, заяви Бизимана.

"Това е истинска плесница за САЩ", допълни той, призовавайки за "налагане на санкции" срещу Руанда.

/ВС/

Свързани новини

05.12.2025 12:31

МЕНА: Египет приветства постигнатите с посредничеството на Вашингтон мирни споразумения между ДР Конго и Руанда

Египет заяви днес, че приветства подписването във Вашингтон на мирно споразумение между Демократична република Конго (ДРК) и Руанда, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.
05.12.2025 00:51

ДР Конго и Руанда подписаха мирно споразумение във Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп снощи събра лидерите на ДР Конго и Руанда във Вашингтон на церемония за подписване на мирно споразумение, въпреки, че сраженията в разкъсвания от война район продължават, предаде Ройтерс.
21.11.2025 17:19

Подкрепяни от „Ислямска държава“ бунтовници убиха десетки хора при серия атаки в източната част на ДР Конго, съобщи ООН

Подкрепяна от „Ислямска държава“ бунтовническа групировка изби 89 души при нападения срещу няколко селища в източната част на Демократична република Конго в последните дни, съобщи мироопазващата мисия на ООН в страната, предаде Асошиейтед прес. При

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:48 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация