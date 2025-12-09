Словашкият парламент одобри план за разпускане на службата за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция

Словашкият парламент днес одобри правителствен план за разпускане на независима служба, която защитава лицата, докладващи за корупция и други престъпни дейности, предаде Асошиейтед прес.

Общо 78 депутати, представляващи коалиционното правителство, водено от премиера Роберт Фицо, гласуваха в подкрепа на решението в 150-местния парламент въпреки критичните гласове в страната и чужбина. Сред критиците бяха опозицията, главният прокурор на Словакия, Европейският съюз и международни и местни неправителствени организации, занимаващи се с корупцията.

Президентът Петер Пелегрини, обикновено съюзник на Фицо, изрази своите резерви. Пелегрини трябва да подпише закона, за да стане закон, но правителството има мнозинство, за да отмени евентуалното му вето.

„Нивото на защита, както и доверието на хората в системата за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, която през последните години работихме усилено да изградим в службата, ще бъдат значително отслабени от този закон“, се казва в изявление на Службата за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Тя е създадена през 2021 г. съгласно правилата на ЕС.

Правителството иска да създаде нова институция, която да се занимава със защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, както и на жертвите на престъпления. То заяви, че с предишните правила е било злоупотребявано по политически причини.

Новите правила ще позволят отмяна на защитата, предоставена по силата на предишното законодателство, както и ще позволят многократно преразглеждане на защитата по искане на работодателите.

Управляващата коалиция прокара промените, използвайки ускорена парламентарна процедура, което означава, че проектозаконът не е бил прегледан от експерти. Коалицията също така ограничи времето за парламентарен дебат до няколко часа.

„Това е атака срещу върховенството на закона“, заяви Михал Шимечка, лидер на опозиционната партия „Прогресивна Словакия“, която планира да оспори промените в Конституционния съд.