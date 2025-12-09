ТАСР: Президентът на Словакия поздрави Бабиш за назначаването му, очаква бъдещо сътрудничество

Президентът на Словакия Петер Пелегрини поздрави Андрей Бабиш, лидер на чешкото Движение на недоволните граждани за назначаването му за премиер, допълвайки, че очаква бъдещото сътрудничество между двете страни, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

„Поздравления за Андрей Бабиш за второто му назначаване за премиер. Чехия и Словакия винаги са споделяли силни връзки, вкоренени във взаимното разбирателство. Очакваме премиерът Бабиш да укрепи нашето сътрудничество и да осигури по-добро бъдеще за отношенията между двете страни и техните граждани“, написа Пелегрини в социалната мрежа „Екс“.

Чешкият президент назначи Бабиш за премиер девет седмици след изборите, след като неговото Движение на недоволните граждани, ПП „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и ПП „Автомобилисти за себе си“ формираха мнозинство от 108 места в парламента. Движението на недоволните граждани спечели рекордните 34,51% от гласовете на изборите, докато СПД загуби позиции в сравнение с предишните избори и получи 7,78% от гласовете. „Автомобилистите“, които за първи път участват на избори, получиха 6,77% от вота.

Чешкият президент Петър Павел ще назначи правителството на Бабиш в състава, предложен от него, в понеделник, 15 декември. Номинираният за премиер очаква кабинетът му да заседава поне два пъти преди Коледа.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)