Управляващата партия в Литва остава в коалиция с група, чийто лидер е признат за виновен в подбуждане към омраза срещу евреите

Управляващите социалдемократи в Литва засега ще останат в коалиция с популистки младши партньор, чийто лидер беше признат за виновен миналата седмица в подбуждане към омраза срещу евреите и омаловажаване на Холокоста, съобщи Ройтерс.

Основателят на популистката партия "Зората на Неман" Ремигиюс Жемайтайтис беше глобен с 5000 евро миналата седмица за поредица от публикации в социалните мрежи, които според съда неправомерно обвиняват евреите за исторически престъпления и насърчават враждебност към тях.

В публикациите си Жемайтайтис обвини евреите за "Холокоста срещу литовците" по време на Втората световна война и цитира стара детска песничка с текста "Вземете пръчки, деца, и убийте евреите". Той отрича коментарите му да са в нарушение на закона и обещава да обжалва присъдата.

Председателят на социалдемократите Миндаугас Синкевичус днес заяви, че партията му ще изчака изчерпването на всички възможности за обжалване по делото на Земайтайтис, преди да вземе решение за бъдещето на коалицията.

"Присъдата не е окончателна, тя не е влязла в сила", заяви Синкевичус. "Дори в случая на Земайтайтис трябва да се придържаме към принципа, че докато вината не бъде доказана, докато съдилищата не вземат окончателно решение, обвиняемият все още има възможност да докаже своята правота", добави той.

Хиляди хора се събраха пред парламента във Вилнюс през ноември 2024 г. и отново през август тази година, за да протестират срещу включването на "Зората на Неман" в правителството.

Земайтитис подаде оставка от парламента през април 2024 г., след като Конституционният съд постанови, че коментарите му за евреите са в нарушение на клетвата му. Шест месеца по-късно обаче той беше преизбран, а партията му се присъедини към трипартийното коалиционно правителство, водено от социалдемократите.