НАН: Президентът Тинубу настоя за по-строга отчетност в държавната администрация на Нигерия

Атанаси Петров
Изображение: БТА
Абуджа,  
09.12.2025 14:40
 (БТА)

Президентът на Нигерия Бола Тинубу призова за по-строго прилагане на механизмите за отчетност в министерствата, ведомствата и агенциите, за да бъде възстановено общественото доверие в държавните институции, предаде Новинарската агенция на Нигерия (НАН).

Тинубу предупреди, че слабият надзор и липсата на ефективни санкции подхранват общественото недоверие към управлението.

"Несистематичното прилагане на закона и липсата на институционални механизми за търсене на отговорност винаги ще пораждат негативни впечатления у гражданите", заяви държавният глава на Нигерия.

Президентът призова лидерите да спазват етичните стандарти и да служат с отговорност, почтеност и ефективност. Публичната служба е обществено доверие, което изисква креативност и решителност при решаването на предизвикателствата пред гражданите, изтъкна той.

Тинубу предупреди, че непотизмът и покровителството подкопават качеството на обществените услуги, и призова за независим надзор и ясни наказания при нарушения.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)

/НС/

Генерал Кристофър Муса встъпи в длъжност като министър на отбраната на Нигерия, след като положи клетва на кратка церемония в Абуджа, в присъствието на президента Бола Тинубу, съобщи агенция НАН.

