ННА: Финансовият министър на Ливан обсъди с френска делегация реформите в страната

Министърът на финансите на Ливан Ясин Джабер посрещна днес в своя кабинет делегация на френското Министерство на финансите, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Министърът представи мерките, които ливанското правителство е предприело в управлението на страната, както и стъпките на Министерството на финансите за модернизиране на администрацията чрез дигитализация. Той представи и усилията на министерството за контрол върху публичните финанси, подобряване на данъчната събираемост, ограничаване на касовата икономика и повишаване на прозрачността при плащане и разходване на средства.

Джабер отбеляза, че предприетите от министерството мерки „са допринесли значително за създаването на атмосфера на относителна икономическа стабилност и за спад на инфлацията през последните месеци“.

Обсъдени бяха и приоритетите за следващите етапи от политическите и икономически планове на правителството, особено по отношение на диалога с Международния валутен фонд и плана за икономическо възстановяване.

„Франция потвърждава ангажимента си да подкрепя Ливан по пътя на реформите и възстановяването на финансовата и институционална стабилност, както и продължаването на съвместната работа за засилване на техническото сътрудничество и развитието на финансовите и административните системи“, обяви в заключение френската страна.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)