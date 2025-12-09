Подробно търсене

Тръмп разкритикува ЕС за наложената на "Екс" глоба и заплаши Канада и Мексико с нови мита

Алексей Маргоевски
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
09.12.2025 03:39
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп нарече днес наложената от Европейския съюз на социалната мрежа "Екс" на Илон Мъск глоба "неприятна" и добави, че не разбира как подобна мярка може да бъде оправдана, предаде Ройтерс.

Компанията "Екс" на Мъск беше глобена със 120 млн. евро (140 млн. долара) от европейските технологични регулатори миналата седмица за нарушаване на правилата за онлайн съдържание, припомня Ройтерс.

"Европа се движи в много лоша посока", каза Тръмп пред журналисти на събитие в Белия дом и допълни, че очаква да получи пълен доклад за случая по-късно днес.

"Не зная как могат да го правят", каза Тръмп. По думите му, Илон Мъск не му се е обаждал и не е искал помощ от него по случая.

"Европа трябва да бъде много внимателна", предупреди Тръмп.

Той каза също, че ще наложи тежки мита на изкуствените торове от Канада, ако това се наложи.

"Много от тях идват от Канада и ние ще им наложим тежки мита, ако се наложи, защото това е начинът, по който искаме да стимулираме нашите производители", заяви Тръмп по отношение на вноса на изкуствени торове от Канада.

Тръмп заплаши и да наложи допълнителни 5-процентни мита на Мексико, което обвини, че нарушава договор за споделяне на вода със САЩ.

"Ако Мексико не отговори на нашите искания, това ще е много несправедливо спрямо нашите фермери, които заслужават тази толкова нужна вода", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

/АМ/

