Очакват се обилни снеговалежи в части от Средния Запад и североизточните щати

Очакват се обилни валежи от дъжд и сняг в части от Средния запад на САЩ, Апалачите и североизточните щати, като над 50 милиона американци вече са били предупредени за зимна буря, съобщи Ройтерс.

Според метеоролог от Националната метеорологична служба може да натрупа до 30 сантиметра сняг в долината на река Охайо, щата Пенсилвания, северната част на Ню Йорк и Нова Англия, а на места снежната покривка да нараства с по 2,5 см на час.

Метеорологът предупреди хората да не пътуват, ако не им се налага спешно. Лек до умерен сняг валя тази сутрин от Западна Пенсилвания до Централна Нова Англия, като стотици училища преустановиха учебните занятия.

В Бостън по-късно през деня валежите могат да преминат от сняг към дъжд. На места в централните и южните части на Апалачите се очакват поледици и хлъзгави пътища. За части от Нова Англия снеговалежите може да продължат и утре в ранните часове.