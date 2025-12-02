АНП: Нидерландските партии "Демократи-66" и "Християндемократически призив" постигнаха съгласие относно коалиционното споразумение

Нидерландските партии "Демократи-66" и "Християндемократически призив" постигнаха споразумение по документа, който служи като основа за по-нататъшния състав на кабинета. Това съобщи говорител на преговорния екип по сформирането на правителството. Днес информаторът Сибранд Бума ще представи документа на председателя на Камарата на представителите Том ван Кампен, предаде новинарската агенция АНП.

Лидерите на партиите Роб Йетен (Д66) и Анри Бонтенбал (ХП) работят по така наречения „позитивен дневен ред“ от средата на ноември насам, в който набелязват решения в пет сфери: миграция, жилища, азотни емисии, отбрана и икономика. Двамата политици искат да използват този дневен ред, за да обсъдят допълнително въпросите с други партии.

„При всички положения това е дневен ред, в който показваме, че отново можем да разплитаме възли по тези пет основни теми и да задвижим нещата“, каза Йетен.

