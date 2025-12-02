Украинската противовъздушна отбрана унищожи 39 от общо 62 руски дрона

Подробно търсене

Николай Джамбазов
Украински военнослужещи от провивовъздушно подразделение в Днипропетровска област. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
02.12.2025 11:45
 (БТА)
Противовъздушната отбрана на Украйна унищожи 39 от общо 62 руски бойни дрона "Шахед" и "Гербера", атакували вчера Украйна в 18:00 ч. местно (и българско време), предаде Укринформ.

Въздушното нападение е било отблъснато с помощта на силите за противовъздушна отбрана, военните части за радиоелектронна борба и екипите за управление на дронове, както и мобилни бойни единици на украинските въоръжени сили.

Тридесет и деветте руски дрона са били обезвредени в Северна, Южна и Източна Украйна, докато двадесет са били засечени да атакуват осем места.

Въздушното нападение продължава, като все още няколко дрона са в украинското въздушно пространство.

