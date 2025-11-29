Подробно търсене

Трима души бяха убити, а десетки - ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Владимир Арангелов
Руски дрон "Шахед" в небето над Киев, 7 септември 2025 година. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
29.11.2025 11:21
 (БТА)
Трима души бяха убити, а около 30 бяха ранени, при мащабна руска атака срещу Украйна снощи, предадоха Ройтерс и Укринформ, като се позоваха на украински официални представители. Повече от 600 000 домакинства са останали без ток след удари по електропреносната мрежа на страната.

„Докато всички обсъждат точките от мирните планове, Русия продължава да следва своя „военен план“ от две точки: Да убива и да унищожава“, написа в социалните мрежи украинският външен министър Андрий Сибига тази сутрин в момент, когато жителите на Киев оглеждаха щетите след тежката нощ на атаки, които бяха насочени предимно срещу столицата на Украйна.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла около 36 ракети и близо 600 дрона по време на атаката.

Москва редовно извършва мащабни атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, но кампанията тази есен постави украинските градове, включително Киев, в тежко положение, като много домакинства някои дни имат достъп до електроенергия в продължение на само осем часа, отбелязва Ройтерс.

В резултат на атаката над 500 000 абонати в Киев, около 100 000 в региона на Киев и близо 8000 в региона на Харков са останали без ток тази сутрин, написа украинското министерство на енергетиката в публикация в „Телеграм“.

Украйна преговаря със САЩ за условията на мирно споразумение, за което Вашингтон се опитва да посредничи между Киев и Москва, за да сложи край на продължаващата вече почти четири години война на Русия.

Киев и европейските му съюзници казват, че искат мир, но се противопоставиха на някои от първоначалните условия, предложени от САЩ, тъй като Украйна не е склонна да се изтегли от териториите, които в момента контролира и се съпротивлява срещу каквито и да било ограничения на бъдещата си способност да се присъединява към съюзи, посочва Ройтерс.

29.11.2025 09:32

Пожар избухна в руския Афипски нефтопреработвателен завод след атака с дронове, казаха местните власти

Отломки от прехванати дронове предизвикаха пожар в Афипския нефтопреработвателен завод в руската Краснодарска област, но огънят е овладян, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.
29.11.2025 07:31

Един човек беше убит, а 11 бяха ранени при руски удари в Киев

При руска атака с дронове и ракети срещу Киев тази сутрин беше убит един човек и 11 бяха ранени, а експлозии и падащи отломки от дронове предизвикаха пожари, предаде Ройтерс, като се позова на официални представители.
29.11.2025 05:25

Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал въпреки руските твърдения, заяви Киев

Украинските сили бранят позициите си и преследват диверсионните групи в североизточния град Купянск въпреки изявленията на Москва, че войските ѝ го контролират напълно, съобщи главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от
29.11.2025 03:28

Виктор Орбан поиска още петрол и газ по време на разговори в Кремъл с Владимир Путин

Унгарският премиер Виктор Орбан се срещна с руския президент Владимир Путин за разговори в Кремъл, пренебревайки още веднъж усилията на партьорите си от ЕС да изолират Москва заради инвазията ѝ в Украйна преди близо четири години, предаде Асошиейтед
29.11.2025 01:35

Руски дронове повредиха жилищен блок в Киев, съобщи Украйна

Руски дронове удариха два района на Киев в ранните часове на днешния ден и причиниха щети по най-малко един жилищен блок, съобщи ръководителят на Киевската областна военна администрация, цитиран от Ройтерс. Тимур Ткаченко написа в Телеграм, че
29.11.2025 01:35

Шестима души бяха ранени при руска атака с ракети и дронове срещу Киев, има и разрушения, съобщи Украйна

Русия атакува с ракети и дронове различни райони на Киев в ранните часове на днешния ден. Шестима души бяха ранени, докато в града отекваха взривове и падаха отломки от дронове, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс. Ръководителят на Киевската
28.11.2025 22:39

Държавният секретар на САЩ планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент, твърдят американски служители

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио планира да пропусне планираната за идната седмица в Брюксел среща на външните министри от НАТО, съобщиха двама американски служители, цитирани от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че е доста необичайно подобен
28.11.2025 22:18

Руските власти съобщиха за убита жена при украинска атака с дронове в Белгородска област

Жена бе убита при украинска атака с дронове в руската Белгородска област, заявиха днес руските власти, цитирани от ДПА. Съобщава се, че е било ранено и петгодишно дете в село Драгунское, написа губернаторът Вячеслав Гладков в комуникационното приложение "Телеграм".
28.11.2025 21:05

Началникът на канцеларията на Зеленски - Андрий Ермак - подаде оставка на фона на разширяващото се антикорупционно разследване в Украйна

Висш съветник на украинския президент Володимир Зеленски - началникът на неговата канцелария Андрий Ермак - подаде оставка днес след извършен обиск от антикорупционните служби, предаде ДПА. Агенцията отбелязва, че това може да се приеме за удар по дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.
28.11.2025 20:18

Кремъл очаква детайли за мирния план преди посещението на американската делегация идната седмица

Кремъл заяви днес, че очаква да получи информация за мирния план за Украйна преди следващата седмица американска делегация да пристигне в Москва, предаде Ройтерс.Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза още, че Москва работи с убеждението, че преговаря само със Съединените щати.
28.11.2025 19:52

Това не е война на Путин, тя се подкрепя от мнозинството руснаци, заяви пред Укринформ бившият полски президент Квашневски

Руското общество широко подкрепя войната на Путин срещу Украйна: когато са изправени пред избора между стойността на човешкия живот и стремежа към "Велика Русия", руснаците избират второто.
28.11.2025 19:09

Взрив на танкер без товар е станал край Босфора, като има подозрения за удар в мина; има сведения за взрив и на втори кораб

Танкер без товар е претърпял експлозия в Черно море северно от Босфора, след което на борда е избухнал пожар, съобщи Ройтерс. По непотвърдени сведения експлозия е станала и в друг танкер в района. И двата танкера са под санкции заради участието си в
28.11.2025 18:27

Путин лично изпрати унгарския премиер Орбан на излизане от Кремъл след среща, продължила близо четири часа

Руският президент Владимир Путин лично изпрати своя гост - премиера на Унгария Виктор Орбан - до колата му на излизане от Кремъл след края на преговорите им, предаде ТАСС. Срещата между двамата лидери се състоя в Сенатския дворец, резиденцията на Путин в Кремъл, и продължи почти четири часа.
28.11.2025 15:54

Еврокомисарят по правосъдието към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Киев трябва да преследва корумпираните лица в политиката и бизнеса, ако иска да се присъедини към ЕС, предупреди високопоставен представител на блока, докато натискът върху украинския президент Володимир Зеленски нараства заради зачестяващите обвинения в корупция, съобщи изданието „Политико“.
28.11.2025 15:19

Домът на ръководителя на украинската президентска канцелария Андрий Eрмак беше претърсен

Домът на Андрий Eрмак, началникът на украинската президентска канцелария и сочен за дясна ръка на президента Володимир Зеленски, беше претърсен от антикорупционните служби на Украйна, предаде Ройтерс.
28.11.2025 15:16

Рекорден брой дронове бяха засечени над германски военни бази миналия месец

Германия регистрира миналия месец най-високия брой засичания на дронове над свои военни бази, съобщи високопоставен представител на разузнавателните служби, който отчете увеличаването на тези случаи над военноморски съоръжения, предаде Ройтерс.
28.11.2025 14:47

Дъщерята на бившия президент Джейкъб Зума напусна парламента на Южна Африка заради обвинения за набиране на бойци за Русия

Дудузиле Зума-Самбудла, дъщеря на бившия президент на Република Южна Африка Джейкъб Зума, напусна парламента на фона на обвинения, че е примамила 17 мъже да се бият на страната на Русия в Украйна, съобщи нейната партия, цитирана от Ройтерс.
28.11.2025 14:33

Използването на замразените руски активи за Украйна става "все по-неотложно", каза Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че възприема нуждата от използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна като все по-неотложна и се надява скоро да има споразумение по въпроса в рамките на Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Към 12:40 на 29.11.2025 Новините от днес

