Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи, каза Фон дер Лайен в ЕП

Европейската комисия (ЕК) е готова да представи правен текст за използването на замразените руски активи във войната в Украйна, заяви нейният председател Урсула фон дер Лайен в реч в Европейския парламент в Страсбург.

Тя приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната, но подчерта, че мирно споразумение трябва да гарантира реална сигурност за Украйна и Европа.

„Нужно е да започне работа по действителен текст за мирно споразумение. Но в Женева вече сме в началото на пътя, имаме единен фронт, един глас и споделено желание за една цел", каза председателят на ЕК.

