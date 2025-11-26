Делхи отправи протест към Пекин заради задържането на индийка на летището в Шанхай

Индия заяви, че е отправила остър протест към Китай заради това, което тя нарича произволно задържане на индийска гражданка на летището в Шанхай, предаде Ройтерс.

Индийските медии съобщиха, че жена, живееща във Великобритания и притежаваща индийски паспорт, е била спряна от китайските власти по време на междинно кацане в Шанхай на 21 ноември и й е било съобщено, че индийският й паспорт е невалиден, тъй като е родена в източната провинция Аруначал Прадеш.

Пекин твърди, че Аруначал Прадеш, която нарича Цзяннан, е част от Китай, твърдение, което Делхи многократно е отхвърлял.

Жената, Према Уангжом Тонгдок, заяви, че не й е било позволено да се качи на полет за Япония и е била задържана за 18 часа, информират индийските медии.

"Китайските власти все още не са успели да обяснят своите действия, които са в нарушение на няколко конвенции, регулиращи международните въздушни пътувания", гласи изявление на говорителя на индийското външно министерство Рандир Джайсвал.

Говорител на китайското външно министерство заяви във вторник, че проверките са били проведени в съответствие с законите и разпоредбите.