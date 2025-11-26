Подробно търсене

Делхи отправи протест към Пекин заради задържането на индийка на летището в Шанхай

Пламен Йотински
Делхи отправи протест към Пекин заради задържането на индийка на летището в Шанхай
Делхи отправи протест към Пекин заради задържането на индийка на летището в Шанхай
Пътници чакат своя полет на летището в Шанхай. Снимка: AP/Ng Han Guan
Делхи/Пекин,  
26.11.2025 08:42
 (БТА)

Индия заяви, че е отправила остър протест към Китай заради това, което тя нарича произволно задържане на индийска гражданка на летището в Шанхай, предаде Ройтерс.

Индийските медии съобщиха, че жена, живееща във Великобритания и притежаваща индийски паспорт, е била спряна от китайските власти по време на междинно кацане в Шанхай на 21 ноември и й е било съобщено, че индийският й паспорт е невалиден, тъй като е родена в източната провинция Аруначал Прадеш.

Пекин твърди, че Аруначал Прадеш, която нарича Цзяннан, е част от Китай, твърдение, което Делхи многократно е отхвърлял.

Жената, Према Уангжом Тонгдок, заяви, че не й е било позволено да се качи на полет за Япония и е била задържана за 18 часа, информират индийските медии.

"Китайските власти все още не са успели да обяснят своите действия, които са в нарушение на няколко конвенции, регулиращи международните въздушни пътувания", гласи  изявление на говорителя на индийското външно министерство Рандир Джайсвал.

Говорител на китайското външно министерство заяви във вторник, че проверките са били проведени в съответствие с законите и разпоредбите.

/ПЙ/

Свързани новини

27.10.2025 03:15

Директните полети между Индия и Китай бяха възстановени повече от пет години след преустановяването им

Директните полети между Индия и Китай бяха възстановени повече от пет години след преустановяването им, предаде Франс прес. В Гуанджоу кацна тази сутрин местно време самолет, потеглил от Колката. Това е важен етап в двустранната търговия и знак за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:35 на 26.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация