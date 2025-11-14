АЗЕРТАДЖ: Посолството на Азербайджан в Украйна понесе сериозни щети при ракетен обстрел срещу Киев

Сградата на азербайджанското посолство в Украйна понесе сериозни щети в резултат на мащабен, комбиниран въздушен удар, нанесен от руските въоръжени сили по Киев тази нощ, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Една от ракетите е ударила комплекса на посолството, образувайки голяма пукнатина. Стените са понесли сериозни щети, като са частично разрушени. Прозорците на посолството са се счупили, а автомобилите на дипломатите са били повредени.

Представители на съответните украински власти също пристигнаха на мястото, за да огледат щетите.

Това не е първият подобен инцидент. Сградата на азербайджанското посолство в Украйна на няколко пъти е понасяла щети в резултат на въздушни удари срещу Киев. Този път обаче щетите са значително по-големи и по-сериозни.

Никой от служителите на посолството не е пострадал.

Според Киевската военна администрация най-малко шестима цивилни са били убити, а над 30 - ранени при атаката, с балистични ракети и дронове срещу Киев. Сред пострадалите е и едно дете.

По време на атаката са използвани близо 20 балистични и крилати ракети и са изстреляни над 400 бойни дрона.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)