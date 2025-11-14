Иран поиска от ООН САЩ да бъдат подведени под отговорност, защото са направлявали ракетните удари на Израел през юни

site.btaИран поиска от ООН САЩ да бъдат подведени под отговорност, защото са направлявали ракетните удари на Израел през юни
Иранският външен министър Абас Арагчи призова Организацията на обединените нации (ООН) да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати и Израел заради военните удари през юни срещу ядрените обекти на Иран, предаде Ройтерс.
Арагчи каза, че президентът Доналд Тръмп и други представители на американските власти носят „наказателна отговорност“ за ударите, след като миналата седмица Тръмп заяви, че е насочил първоначалната атака на Израел срещу Иран на 13 юни.
В писмо от вчера до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и Съвета за сигурност на ООН, Арагчи заяви, че Израел и Съединените щати трябва да бъдат принудени да платят репарации, включително компенсация за щетите, причинени на Иран.
Говорители на мисията на САЩ в ООН и на офиса на Гутериш засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.
На 6 ноември Тръмп заяви пред репортери, че „до голяма степен е направлявал“ първоначалния удар на Израел срещу Иран.
Арагчи заяви, че коментарът на Тръмп представлява ясно доказателство за влиянието на САЩ по време на 12-дневната въздушна война на Иран с Израел, в която според иранските държавни медии са били убити над 900 души, включително ирански военнослужещи.
„Това не отменя и не ограничава възможността за индивидуална наказателна отговорност на всички онези лица, включително в рамките на израелския режим, участвали в командването, нареждането, извършването или подпомагането, подстрекателството и по друг начин подпомагането на извършването на военните престъпления“, каза Арагчи.
Искането за действия от страна на ООН контрастира с неотдавнашните призиви на американските и иранските лидери за разрешаване на десетилетния им конфликт.
Иран заяви по-рано тази седмица, че иска да постигне споразумение със Съединените щати за ядрената си програма, която според него е за мирни цели.
Тръмп каза миналия месец, че Съединените щати са готови да сключат сделка с Иран, когато Техеран е готов да го направи, добавяйки, че „ръката на приятелството и сътрудничеството е подадена“.
