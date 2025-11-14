АРМЕНПРЕС: Арменският премиер очерта план за прилагане на „Пътя на Тръмп за международен мир и просперитет“

Премиерът на Армения Никол Пашинян заяви днес, че първата стъпка за осъществяване в страната на проекта „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP) е създаването на писмена регулаторна рамка, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

„Искам да ви напомня, че първата фаза от създаването на този проект е Вашингтонската декларация, която очертава цялостната рамка. След това Армения и Съединените щати ще учредят съвместно предприятие което ще бъде управлявано от съвет на директорите. Съветът ще включва представители както на Армения, така и на Съединените щати. Разбира се, разпределението в съвета ще зависи и от дяловото участие, което в момента се обсъжда. Важно е обаче да се отбележи, че Армения ще има решаващо право на глас по въпроси от стратегическо значение“, каза Пашинян по време на международната конференция „Кръстопът на мира: Развитие на регионалната свързаност и сътрудничество“, организирана от управляващата партия „Граждански договор“ и фондация „Конрад Аденауер“.

Премиерът подчерта, че проектът ще се състои от няколко компонента – железопътна линия, електропроводи, тръбопроводи, кабели и транспортни връзки – но не всички те ще бъдат разположени по един и същ маршрут.

„В случая с железопътната линия може да се каже със сигурност откъде ще минава. Това е нашата южна железопътна линия, която е съществувала по време на съветската епоха, приблизително по участъка Нърнадзор-Карчеван, както е посочено в проекта „Кръстопът на мира“. На практика не е възможно железопътната линия да се разполага на друго място“, каза министър-председателят.

„Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ е проект за свързаност в Армения, предвиден в рамките на съвместната арменско-азербайджанска декларация, подписана във Вашингтон с посредничеството на САЩ. Очаква се проектът да отключи стратегически икономически възможности, създавайки дългосрочни ползи чрез насърчаване на инвестициите в инфраструктура и подобряване на регионалната свързаност. Той е част от проекта „Кръстопът на мира“.

