Бундестагът подобри рекорда си за най-продължително заседание

Атанаси Петров
Пленарната зала на Бундестага в Берлин. Снимка: Michael Kappeler/dpa via AP
Берлин,  
14.11.2025 08:59
Долната камара на германския парламент - Бундестагът, подобри рекорда си за най-продължително заседание за настоящия законодателен период, съобщи ДПА. 

Пленарната сесия, която започна в 09:00 часа вчера сутринта, приключи в 01:42 часа днес, когато заместник-председателят на Бундестага Омид Нурипур най-накрая сложи край на заседанието.

При предишния рекорд, поставен през юни, сесията приключи в 00:29 часа през нощта.

Започналото вчера сутринта заседание беше удължено, след като парламентарната група на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" поиска проверка за кворум около полунощ. 

За да се считат решенията на Бундестага за легитимни, в залата трябва да присъстват над 50% от 630-те законодатели.

При поименната проверка се оказа, че присъстват достатъчно депутати, за да бъдат приети промени в закона за лекарствените продукти, използвани във ветеринарната медицина.

