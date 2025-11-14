Подробно търсене

САЩ одобриха потенциална продажба на Тайван на резервни части за военни самолети за 330 милиона долара

Десислава Иванова
САЩ одобриха потенциална продажба на Тайван на резервни части за военни самолети за 330 милиона долара
САЩ одобриха потенциална продажба на Тайван на резервни части за военни самолети за 330 милиона долара
Тайванският президент Уилям Лай. Снимка: Chiang Ying-ying/АП
Вашингтон,  
14.11.2025 07:07
 (БТА)

САЩ одобриха евентуалната продажба на Тайван на резервни и ремонтни части за изтребители за общо 330 милиона долара, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е първата потенциална сделка от този вид от завръщането на президент Доналд Тръмп в Белия дом през януари.

"Предложената продажба ще подобри способността на получателя да посреща настоящите и бъдещите заплахи, като поддържа оперативната готовност на своя флот от Ф-16, C-130", и други самолети, се казва в изявление на Пентагона.

Китай смята демократично управляван Тайван за част от своята територия и не изключва възможността да прибегне до сила, за да поеме контрол над острова. Правителството на Тайван категорично възразява срещу претенциите на Пекин и заявява, че единствено гражданите на Тайван могат да решават бъдещето си.

Според Тръмп китайският президент Си Цзинпин го е уверил, че няма да нахлуе в Тайван, докато той е президент на САЩ.
Тръмп и Си се срещнаха в края на миналия месец в Южна Корея в опит да договорят търговска сделка.

Преди срещата Тайпе си опасяваше, че Тръмп може някак "да предаде" интересите на Тайван, отстъпвайки пред Си. Вашингтон има официални дипломатически отношения с Пекин, но поддържа неофициални връзки с Тайван и е най-големият доставчик на оръжие на острова.

/ДИ/

Свързани новини

03.11.2025 14:15

Американски производители на Ф-16 работят извънредно, за да ускорят доставката на изтребителите за Тайван, заяви Тайпе

Производители от американската компания "Локхийд Мартин" работят извънредно, за да ускорят производството на забавените за доставяне изтребители Ф-16Ви за Тайван, съобщи министерството на отбраната на Тайван, цитирано от Ройтерс. Доставката на
02.11.2025 20:20

Тръмп заяви, че китайският президент Си му е дал уверения, че няма да предприеме действия по отношение на Тайван по време на мандата му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че китайският президент Си Цзинпин му е дал уверения, че Пекин няма да предприеме действия по отношение на отдавна заявената си цел за обединяване с Тайван, докато републиканският лидер е на власт, предаде Асошиейтед Прес.
29.10.2025 09:24

Китай „категорично няма“ да изключи като възможност използването на сила срещу Тайван, заяви китайски правителствен говорител

Китай „категорично няма“ да изключи като възможност използването на сила срещу Тайван, заяви днес говорител на китайското правителство. Ройтерс определя тона на изказването на говорителя като по-остър тон спрямо тона, възприет в поредица от статии в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:35 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация