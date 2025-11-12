Подробно търсене

Иралндският медиен регулатор започна разследване срещу социалната мрежа "Екс" на Илон Мъск

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: АП/Darko Vojinovic
Дъблин,  
12.11.2025 20:05
 (БТА)

Ирландският медиен регулатор започна днес разследване на социалната мрежа „Екс“ поради опасения, че не дава на потребителите си възможност да обжалват решенията за модериране на съдържание и че системите за вътрешно разглеждане на жалби са трудно достъпни, предаде Ройтерс.

Разследването ще оцени спазването от страна на компанията, собственост на Илон Мъск, на части от Закона за цифровите услуги на ЕС, се казва в изявлението.

Регулаторът е отговорен за надзора на платформите, опериращи в Ирландия, и за съответствието им с този закон, отбелязва Ройтерс.

/НС/

Към 20:12 на 12.11.2025 Новините от днес

