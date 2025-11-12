Италия ще увеличи разходите си за отбрана, след като излезе от процедурата на ЕК заради прекомерен дефицит, заяви италианският министър на отбраната

Италия ще увеличи разходите си за отбрана, след като излезе от процедурата на ЕК, подета срещу нея заради прекомерен дефицит. Това заяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от Ройтерс.

Крозето каза, че увеличаването на разходите ще стане поетапно, след като приключи процедурата.

По-рано през годината страните членки на НАТО се съгласиха да увеличат разходите за отбрана за десет години до 5 процента от БВП годишно. От тях 3,5 процента ще отиват за отбрана, а 1,5 процента ще отиват за инфраструктурни проекти. Италия, която има висок дълг и дефицит, обаче тази година ще похарчи, според прогнозите, едва 2 процента от БВП за отбрана, което беше предишната заявена от НАТО цел.

Днес Крозето каза, че новата цел – тази от 3,5 процента само за отбрана, означава, че средното увеличение на година ще бъде с 0,15-0,20 процента от БВП до 2035 г. Крозето заяви още, че е получил уверения от министъра на икономиката Джанкарло Джорджети, че след като процедурата за прекомерен дефицит приключи, то увеличение с 0,15 процента ще има още на следващата година, което ще бъде последвано от същото увеличение през 2027 г. и от увеличение с 0,20 процента през 2028 г.

Правителството на Джорджа Мелони се надява, че Италия ще излезе от процедурата за прекомерен дефицит до средата на идната година – тоест една година по-рано от планираното.

След като излезе от процедурата, Италия би могла да поиска от Брюксел да активира така наречената клауза за избягване на следваща процедура. При тази клауза Италия може да увеличи разходите за отбрана, при което бюджетният й дефицит може и да прескочи 3 процента от БВП, но срещу нея нова процедура за прекомерен дефицит няма да бъде подета, пояснява Ройтерс.

Днес Крозето, коментирайки разнородни теми, заяви, че ситуацията в Украйна вероятно няма да се подобри. Той каза, че това, че там загиват хора, няма значение за руския президент Владимир Путин, предаде АНСА.

Според Крозето без военна помощ ще е трудно човек да си представи, че ситуацията в Украйна би се подобрила сега.

Министърът на отбраната каза, че Италия ще продължи да допринася за международни хуманитарни и миротворчески мисии, вярна на своите традиции за диалог и сътрудничество. Италия ще предостави на разположение военния си и гражданския си персонал в кризисни райони, добави той, цитиран от АНСА.

Тези уверения министърът направи в момент, в който Италия отбелязва деня в памет на загиналите на международни мисии италиански военни. Денят съвпада с 22-ата годишнина от бомбената атака срещу италианската военна база в Насирия, в Ирак. При това нападение загинаха 28 души, в това число и 17 италиански военни и карабинери. Това бяха най-големите загуби за италианските сили от Втората световна война насам.

Днес Крозето съобщи и, че е отложил планирана визита във Вашингтон. Той посочи като аргумент за отлагането това, че трябва да участва в заседание на министрите на отбраната на групата Е5 - Италия, Германия, Франция, Полша и Обединеното кралство. Срещата ще се състои в петък в Берлин.

Новината за отложената визита обаче последва статия в левоцентристкото издание „Република“, в която се казваше, че има съпротива в управляващата коалиция на Мелони на идеята да се купуват американски оръжия за Киев.

Днес Крозето каза, че Италия подготвя 12-и пакет с помощ за Украйна и припомни, че италианската помощ за тази страна е значителна.