Германия отбеляза 70 години от основаването на своите въоръжени сили

Германските въоръжени сили отбелязаха днес 70-годишнината от основаването си с тържествена церемония по полагане на клетва от нови войници пред сградата на Райхстага в Берлин, предаде ДПА.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер и министърът на отбраната Борис Писториус присъстваха на церемонията, заедно с 280 новопостъпили военнослужещи.

Щайнмайер похвали Бундесвера, който според него представлява германската демокрация, и подчерта важното значение на надеждните военни сили, предвид заплахата, която представлява Русия.

Председателят на Бундестага Юлия Клокнер заяви, че е важно годишнината да се отбележи във и около сградата на Райхстага, където се помещава долната камара на германския парламент.

„Няма по-подходящо място за тържествената клетва на новите войници – публично, видимо, в сърцето на нашето общество и демокрация. Тук е мястото на нашия Бундесвер“, каза тя пред ДПА преди церемонията.

Клокнер подчерта, че Бундесверът е пазител на демокрацията. „Това е парламентарна армия, здраво вкоренена в нашите основни ценности.“ В един свят, който е станал по-шумен и по-бурен, значението ѝ нараства, каза тя. „Ние в парламента също стоим рамо до рамо с всички, които носят униформа и защитават нашата сигурност и свобода – в крайна сметка с живота си.“

На 12 ноември 1955 г. новоназначеният министър на отбраната Теодор Бланк връчва на първите доброволци от новите германски въоръжени сили сертификатите им за назначаване в казармата Ермекеил в град Бон, по онова време столицата на Западна Германия.