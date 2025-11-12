АНП: Спадът в броя на новите студенти в Нидерландия тревожи министъра на образованието

Спадът в броя на студентите в Нидерландия, започнали обучение в колеж или университет, тревожи служебния министър на образованието Гауке Мус. „За да функционира нашето общество, е от решаващо значение да има достатъчно добре обучени специалисти в ключови сектори“, заяви министърът чрез свой говорител, цитиран от Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Спадът, за който днес изразиха загриженост и организациите, обединяващи висшите учебни заведения, според министъра е в съответствие със „спада в числеността на студентите, който се наблюдава отдавна“. Това подчертава необходимостта от предварително предприемане на мерки, за да се поддържат образователните програми в цялата страна, заяви Мус.

Според министъра увеличеният приток към педагогическите специалности доказва, че „целенасоченият подход“ може да даде резултат. Там броят на новите студенти е нараснал с близо 2 процента, противно на общата тенденция.

