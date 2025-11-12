МТИ: Тръмп смята Унгария за надежден партньор, заяви унгарски министър

Подробно търсене

Атанаси Петров
Унгарският премиер Виктор Орбан и американският президент Доналд Тръмп на срещата им във Вашингтон на 7 ноември 2025 г. Снимка: АП/Evan Vucci
Будапеща,  
12.11.2025 12:08
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда Унгария като надежден партньор и съюзник, заяви унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока, цитиран от унгарската агенция МТИ.

Бока посочи, че мирната инициатива на Тръмп е "единствената сериозна мирна инициатива на масата днес" и че Унгария я подкрепя с всички налични средства, като се стреми да допринесе за нейния успех.

Коалицията от страни, която се стреми към мир, може да си сътрудничи ефективно, а Будапеща продължава да играе ключова роля в процеса. Среща на върха между Тръмп и руския президент Владимир Путин в унгарската столица "остава на дневен ред", допълни министърът.

Той отбеляза, че премиерът Виктор Орбан е успял да запази административно регулираните цени на комуналните услуги, благодарение на което унгарските потребители продължават да плащат най-ниските цени в Европа, "въпреки всички интриги и препятствия от Брюксел".

По думите му Европейската комисия продължава "по напълно ирационален и неоправдан начин" да настоява Унгария да се откаже от евтините руски енергийни ресурси, но правителството ще се противопоставя на това, докато има подкрепата на избирателите.

Бока заяви още, че доставките на оборудване за атомната електроцентрала "Пакш" са диверсифицирани. "Всички опасения на Америка относно модернизацията на централата са успокоени. Сътрудничеството с Вашингтон вече включва и развитие на малки модулни реактори", каза той.

"Важно е Съединените щати да предоставят на Унгария финансов щит, който ще ѝ позволи да парира очакваните през следващите месеци атаки от Брюксел и от международните пазари", заключи министърът.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ДИ/

