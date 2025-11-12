Подробно търсене

Кремъл заяви, че е имал контакт с Великобритания, който останал без развитие

Божидар Захариев
Изглед от Москва - снимка: AP/Dmitry Serebryakov
Москва,  
12.11.2025 12:16
Кремъл заяви днес, че е имало контакт между британския съветник по въпросите на националната сигурност Джонатан Пауъл и съветника на руския президент Владимир Путин по външната политика Юрий Ушаков, който обаче останал без развитие, предаде Ройтерс.

В. "Файненшъл Таймс" написа, че Пауъл се е опитвал да отвори комуникационен канал с Кремъл, защото Великобритания и европейските ѝ съюзници се опасяват, че правителството на американския президент Доналд Тръмп може да пренебрегне интересите им по отношение на Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Великобритания не е проявила готовност да изслуша руската позиция за конфликта в Украйна.

"Наистина имаше контакти. Имаше диалог, но той не продължи", каза Песков, без да уточнява кога са били контактите.

