МЕНА: Египет започва консултации за изготвяне на нова Национална стратегия за правата на човека

Постоянният върховен комитет по правата на човека на Египет проведе разширена консултативна среща в централата на Министерството на външните работи вчера, за да започне подготовката на нова Национална стратегия за правата на човека, в съответствие с директивите на президента Абдел Фатах ас Сиси, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Срещата под ръководството на помощник-министъра на външните работи по правата на човека и международните социални и хуманитарни въпроси Халед Ел Бакли, събра представители на 33 национални организации.

Участниците разгледаха основните теми, предложени за включване в новата стратегия, в светлината на постигнатия напредък от настоящата стратегия, която бе приета през септември 2021 г., и която укрепи позициите на Египет в международната система за правата на човека.

Участниците подчертаха, че директивата на египетския президент за разработване на нова стратегия отразява ангажимента на властта за укрепване на института на правата на човека и изпълнение на международните задължения на Египет чрез всеобхватен подход, свързващ всички категории права с принципите на устойчивото развитие.

Дискусиите подчертаха законодателните и институционалните реформи, инициативите за повишаване на осведомеността и обучението, както и тяхната роля в насърчаването на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права - особено тези, свързани с жените, децата, младежите, хората с увреждания и възрастните хора.

Официалните служители отбелязаха, че целите на настоящата стратегия са били до голяма степен постигнати година по-рано от предвиденото. На срещата беше приветствана и засилената ангажираност на Египет с международната система за правата на човека, включително представянето на национални доклади и неотдавнашното избиране на страната в Съвета на ООН по правата на човека за мандата от 2026 до 2028 година.

Бакли заяви, че консултациите са се фокусирали върху приоритетите и предизвикателствата пред предстоящата стратегия, добавяйки, че диалогът ще бъде разширен, за да включи Камарата на представителите (долната камара на египетския парламент), гражданското общество и частния сектор, в съответствие с директивата на президента за засилване на националните усилия за насърчаване на правата на човека.

На 30 септември президентът на Египет разпореди започването на подготовката за новата стратегия в сътрудничество с националните заинтересовани страни, като същевременно продължи интегрирането на целите на настоящия план в държавните политики и укрепването на законодателните, институционалните и обществените рамки за осведоменост относно правата на човека.

