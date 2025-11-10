Белга: Белгийският външен министър пристигна в Латинска Америка след серия от проблеми в самолета му

Белгийският министър на външните работи Максим Прево и придружаващата го делегация депутати пристигнаха снощи в колумбийския град Санта Марта с 24 часа закъснение заради серия от проблеми в самолета им, попречили на пътуването до срещата на високо равнище между ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави, предаде националната новинарска агенция Белга.

Самолетът "Фалкон 7Екс", който е превозвал делегацията, трябваше да промени посоката си в събота над Великобритания поради проблем с горивните системи. След ремонт в Белгия самолетът излетя отново, но беше принуден да извърши извънредно кацане на карибския остров Синт Мартен заради проблеми в двигателя.

Противопожарни екипи бяха застанали в готовност, но кацането премина без проблем. Групата прекара нощта на острова, преди чартърен самолет "Гълфстрийм 5" да завърши пътуването.

Поради закъснението Прево пропусна началото на срещата на високо равнище, както и няколко срещи с регионалните лидери и неправителствени организации. Той все пак пристигна навреме за речта си по време на последното пленарно заседание. Екипът му съобщи, че има разместване в графика на някои двустранни преговори с Бразилия, Коста Рика, Перу и Ямайка по-късно по време на обиколката, която ще включи и спирка в Мексико.

Говорител на Прево заяви, че инцидентът вреди на образа на Белгия, отбелязвайки, че това е поредният авиационен инцидент, свързан с белгийски правителствени и кралски делегации. Последните случаи включват забавен полет към и от Чили по време на кралско посещение, както и предишни технически проблеми на правителствените самолети.

Министърът на отбраната Тео Франкен поднови призивите си за подмяна на правителствените самолети за официални и кралски пътувания. Той потвърди, че има планове за покупката на два нови цивилни самолета в рамките на проектобюджета за отбрана, който ще бъде обсъден тази седмица в парламента. Настоящият договор за наем на "Фалкон" изтича през 2028 година.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Белга)