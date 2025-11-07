Подробно търсене

Парижката филхармония осъди "сериозните инциденти" по време на концерт на израелски оркестър; четирима души бяха задържани от полицията

Алексей Маргоевски
Диригентът Уилям Кристи дирижира концерт в Парижката филхармания, 14 декември 2024 г. Снимка: Vincent Pontet via AP
Париж,  
07.11.2025 11:04
 (БТА)
Парижката филхармонията категорично осъди днес "сериозните инциденти", които снощи в залата ѝ по време на концерт на Израелската филхармония и обяви, че е подала жалба, предаде Франс прес.

"Парижката филхармония изразява съжаление и осъжда категорично сериозните инциденти по време на концерта на Израелския филхармоничен оркестър под диригентството на Лахав Шани и с участието на пианиста сър Андрес Шиф", посочи в изявление музикалната институция и добави, че е подала жалба.

Филхармонията уточни, че на три пъти зрители са се опитали по различни начини да прекъснат концерта, като два пъти са използвали димки. Други зрители са се намесили и са възникнали сблъсъци. Нарушителите бяха изведени от залата и концертът, който беше прекъснат, продължи и приключи в спокойна атмосфера", посочи Филхармонията.

През последните дни избухна остра полемика относно провеждането на този концерт, като пропалестински активисти поискаха отмяната му, а синдикатът "Се Же Те - Спектакъл" поиска Филхармонията да "напомни на публиката си за тежките обвинения, които тежат на лидерите" на Израел, по-конкретно заради войната в Газа. Мерките за сигурност около концерта бяха засилени, посочва АФП.

Четирима души са били задържани след снощните инциденти във Филхармонията в Париж, съобщи днес за AФП прокуратурата в Париж.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез "осъди категорично (тези) действия" в изявление в социалната мрежа "Екс". "Нищо не може да ги оправдае", добави той, като уточни, че полицаите "са прибегнали до бързо задържане на няколко лица, извършили сериозни нарушения в залата, и са успели да се справят с демонстрантите отвън".

/ГГ/

Свързани новини

22.03.2022 18:38

Парижката филхармония променя новия си сезон заради руската инвазия в Украйна

Парижката филхармония ще промени сезона си 2022-2023 г., в който бяха включени руски гости като диригента Валерий Гергиев или оркестъра на "Болшой театър", бойкотирани в Европа заради връзките им с властта в Москва в разгара на войната в Украйна.

