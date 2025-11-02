Подробно търсене

Габриела Иванова
Петима германски алпинисти загинаха, след като бяха затрупани от лавина в Италианските Алпи
Илюстративна снимка: Thomas Warnack/dpa via AP
Рим ,  
02.11.2025 12:42
 (БТА)

Петима германски алпинисти загинаха, след като бяха затрупани от лавина в Италианските Алпи, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Групата туристи тръгнали вчера към връх Чима Вертана в планинския масив Ортлес, близо до селцето Солда. Лавината затрупала катерачите, докато се изкачвали към върха.

Снежната и ледена маса повлякла със себе си туристи от две отделни групи.

Телата на двама мъже и една жена бяха открити още вчера, а останалите две жертви - баща и неговата 17-годишна дъщеря, бяха намерени днес. 

Двама катерачи се спасиха без наранявания. Масивът Ортлес, който е част от Италианските Алпи и е близо до швейцарската граница, е популярен маршрут сред опитните планинари и алпинисти.

/БЗ/

