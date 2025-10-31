Контузията на Педри е по-сериозна от предварителните очаквания: играчът ще бъде извън игра още месец и половина

Полузащитникът на Барселона и испанския национален отбор Педри е преминал допълнителни медицински прегледи относно контузията, която получи п.и загубата от Реал Мадрид в Ел Класико. Според испанските медии разкъсването на бедрения мускул на левия му крак е по-сериозно от първоначално очакваното, което означава, че възстановяването му ще отнеме поне шест седмици.

22-годишният испанец ще пропусне не само мачовете преди паузата за националните отбори, но и още няколко мача: срещу Елче, Брюж, Селта, Атлетик Билбао, Челси, Алавес, Атлетико Мадрид и Бетис.

Педри ще отпадне и от състава на Испания за мачовете срещу Грузия и Турция от световните квалификации.

В най-добрия случай Педри може да се завърне в игра за мача от Шампионската лига срещу Айнтрахт Франкфурт на 9 декември.