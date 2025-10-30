Планират ремонт на козирката и трибуните на градския стадион в Ямбол със средства по национална програма

Планиран е ремонт на козирката и трибуните за зрители на градския стадион в Ямбол. Средствата се очакват от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти.

"Решението Община Ямбол да кандидатства за финансиране с проектно предложение взеха на днешното си заседание общинските съветници. По предварителни разчети за ремонта ще са нужни около 1,8 млн. лева", обясни заместник-кметът Енчо Керязов. Около 20 на сто от сумата ще е финансовото участие на Общината, уточни той.

Наскоро на градския стадион в Ямбол приключи ремонт на сградата на спортния комплекс на стойност над 2,1 млн. лева, осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост, припомня БТА. С нова тревна настилка е вече и футболният терен, обяви в социалните мрежи кметът Валентин Ревански.