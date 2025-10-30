Подробно търсене

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Германия

Ива Кръстева
снимка: БТА
Саарбрюкен, Германия,  
30.10.2025 15:33
 (БТА)

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 475 хиляди долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 1 в основната схема, победиха лесно представителките на Дания Наташа Антонисен и Амалия Сесил Кудск с 21:7, 21:13 за 39 минути.

Стефани Стоева и Габриела Стоева доминираха изцяло в първия гейм, а във втората част след 11:13 направиха серия от 10:0, с която затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите сестрите ще играят утре срещу номер 7 Марго Ламбер и Камий Погнанте (Франция).

/ИК/

