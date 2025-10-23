Фламенго взе минимален аванс срещу Расинг в полуфиналите на Копа Либертадорес

Късен гол на Хорхе Караскал донесе минимален успех с 1:0 на бразилския Фламенго срещу аржентинския Расинг Клуб в първи полуфинален мач в най-престижния южноамерикански клубен турнир по футбол за Копа Либертадорес.

Колумбийският национал Караскал вкара победния гол в 88-ата минута след рикошет и донесе радост за трикратните шампиони в Копа Либертадорес пред пълните трибуни на стадион Маракана в Рио де Жанейро.

Фламенго се стреми към първата си титла от Копа Либертадорес от 2022 г. насам и също така се опитва да даде на Бразилия осми трофей в последните девет издания.

Реваншът ще се играе следващата сряда в Буенос Айрес.

Финалът на турнира е насрочен за 29 ноември на стадион „Монументал“ в Лима, Перу.

Расинг Клуб, който играе в първия си полуфинал в турнира от 1997 година насам, се опитва да спечели първата си Копа Либертадорес от 1967 г.

В другата полуфинална среща еквадорският ЛДУ излиза срещу бразилския Палмейрас в четвъртък.