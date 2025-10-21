БФС повери на Мариян Гребенчарски нов труден мач за ръководене, дадоха му ЦСКА 1948 – Лудогорец от 13-ия кръг на Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026

24 октомври 2025 г., петък, 15:00 ч.

ПФК Монтана - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Михаел Петков Павлов, АС1: Милен Дончев Арабаджиев, АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров, ВАР: Красен Иванов Георгиев, АВАР: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Георги Владимиров Игнатов

24 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.

ФК Спартак 1918 (Варна) - ПФК Ботев (Пловдив)

ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Петър Велизаров Митрев, АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов, ВАР: Стоян Панталеев Арсов, АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН:Мартин Живков Богдев

24 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.

ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Локомотив 1926 (Пловдив)

ГС: Валентин Станчев Железов, АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Вихрен Веселинов Манев

25 октомври 2025 г., събота, 13:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Септември Сф

ГС: Радослав Петров Гидженов, АС1: Светослав Колев Енчев, АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев, ВАР: Мартин Живков Великов, АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

25 октомври 2025 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море (Варна)

ГС: Кристиян Николов Колев, АС1: Йордан Петров Петров, АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР:Георги Димитров Давидов, АВАР:Георги Милков Гинчев

СН: Валентин Желев Добрев

25 октомври 2025 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Левски - ФК Добруджа (Добрич)

ГС: Геро Георгиев Писков, АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов, ВАР:Драгомир Димитров Драганов, АВАР: Тодор Недялков Киров

СН: Крум Добринов Стоилов

26 октомври 2025 г., неделя, 17:15 ч.

ПФК ЦСКА (София) - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Никола Антонов Попов, АС1: Красимир Владимиров Миланов, АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров, ВАР: Димитър Димитров Димитров, АВАР:Мартин Иванов Марков

СН: Цветан Георгиев Георгиев

27 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 (София) - ПФК Лудогорец (Разград)

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски, АС1: Мирослав Максимов Иванов, АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров, ВАР: Васил Петров Минев, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН:Йордан Костадинов Иванов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.