БФС повери на Мариян Гребенчарски нов труден мач за ръководене, дадоха му ЦСКА 1948 – Лудогорец от 13-ия кръг на Първа лига

site.btaБФС повери на Мариян Гребенчарски нов труден мач за ръководене, дадоха му ЦСКА 1948 – Лудогорец от 13-ия кръг на Първа лига
Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026
24 октомври 2025 г., петък, 15:00 ч.
ПФК Монтана - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Михаел Петков Павлов, АС1: Милен Дончев Арабаджиев, АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Тодор Недялков Киров, ВАР: Красен Иванов Георгиев, АВАР: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Георги Владимиров Игнатов
24 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.
ФК Спартак 1918 (Варна) - ПФК Ботев (Пловдив)
ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Петър Велизаров Митрев, АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов, ВАР: Стоян Панталеев Арсов, АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН:Мартин Живков Богдев
24 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Локомотив 1926 (Пловдив)
ГС: Валентин Станчев Железов, АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Вихрен Веселинов Манев
25 октомври 2025 г., събота, 13:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Септември Сф
ГС: Радослав Петров Гидженов, АС1: Светослав Колев Енчев, АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев, ВАР: Мартин Живков Великов, АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
25 октомври 2025 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море (Варна)
ГС: Кристиян Николов Колев, АС1: Йордан Петров Петров, АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР:Георги Димитров Давидов, АВАР:Георги Милков Гинчев
СН: Валентин Желев Добрев
25 октомври 2025 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Левски - ФК Добруджа (Добрич)
ГС: Геро Георгиев Писков, АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов, ВАР:Драгомир Димитров Драганов, АВАР: Тодор Недялков Киров
СН: Крум Добринов Стоилов
26 октомври 2025 г., неделя, 17:15 ч.
ПФК ЦСКА (София) - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Никола Антонов Попов, АС1: Красимир Владимиров Миланов, АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров, ВАР: Димитър Димитров Димитров, АВАР:Мартин Иванов Марков
СН: Цветан Георгиев Георгиев
27 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 (София) - ПФК Лудогорец (Разград)
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски, АС1: Мирослав Максимов Иванов, АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров, ВАР: Васил Петров Минев, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН:Йордан Костадинов Иванов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина